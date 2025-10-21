Fotbalové přestupy ONLINE: Nottingham má třetího trenéra v sezoně, vedl Everton
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 21. října 2025
Třetím trenérem Nottinghamu v této sezoně je Sean Dyche. Osmnáctý klub tabulky Premier League jmenoval nového kouče dva dny poté, co po 39 dnech ve funkci propustil Angeho Postecogloua.
Souboj o nejlepšího střelce švédské ligy by před lety asi nepatřil mezi zajímavé události z pohledu českého fanouška. Jenže letos je to trochu jinak. Do výborné formy se v Djurgardenu dostal August Priske, syn trenéra Sparty, který právě teď bojuje o střeleckou korunu. Djurgarden za něj údajně požadoval částku mezi šesti a sedmi miliony eur, aby svého útočníka uvolnil. V zimním transferovém okně může nastavit cenovku ještě o něco výš. I proto je pro české kluby dost možná nedostupným zbožím, i když spojení se Spartou by samozřejmě dávalo smysl. Více o Priskeho synovi čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. října 2025
Novým trenérem švédské fotbalové reprezentace se stal Graham Potter. Anglický kouč, jenž v září skončil na lavičce West Hamu, dostal prozatím smlouvu do konce kvalifikace o postup na mistrovství světa. Pokud se mu s národním týmem podaří dostat do baráže, kontrakt se prodlouží. U mužstva by případně zůstal i na finálový turnaj, který v příštím roce hostí USA, Kanada a Mexiko.
Zprávy ze dne 18. října 2025
Po prohře 0:3 s Chelsea končí Ange Postecoglou ve funkci hlavního trenéra na lavičce Nottinghamu Forest. Po sérii neuspokojivých výsledků s ním klub rozvázal smlouvu, ve funkci vydržel 39 dní a ani jednou nezvítězil.
Zprávy ze dne 17. října 2025
Klíčový podpis pro Pardubice! Vojtěch Patrák prodloužil smlouvu s Východočechy smlouvu, s klubem se dohodl na víceletém kontraktu. „V tuto chvíli se cítím dobře, a to na hřišti i v kabině. Máme tu velmi dobrou partu. Pro tento klub nechám na hřišti všechno. Doufám, že moje cesta, která tady pokračuje, bude jen a jen úspěšnější,“ řekl s pěti góly nejlepší střelec Pardubic v aktuálním ročníku Chance Ligy.
KOMENTÁŘ REDAKTORA BARTOLOMĚJE ČERNÍKA K PRODLOUŽENÍ SMLOUVY JINDŘICHA TRPIŠOVSKÉHO SE SLAVIÍ | „S trochou nadsázky trvá vztah Slavie a Jindřicha Trpišovského už déle než mnohá manželství. A stejně jako manželství, i tady si oba subjekty prošly těžkými zkouškami. Na konci dne ale vždy vybruslí ruku v ruce vstříc světlým zítřkům a nejinak je tomu i nyní s chystanou novou smlouvou. Jedna věc je ale jistá a v Edenu s ní musí počítat. Pokud někdy dojde na rozvod, bude bolet.“ Celý komentář čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. října 2025
Everton prodloužil smlouvu s brankářem Jordanem Pickfordem. Jednatřicetiletý anglický fotbalista se klubu v Premier League upsal do konce sezony 2028/2029.
Třetiligová TJ Unie Hlubina mění po třech a půl letech trenéra. Po třech prohraných zápasech v řadě skončil Zdeněk Skotnica, jehož nahrazuje David Kobylík, jeden ze stálých expertů iSportu. Ostravský klub je v MSFL po dvanácti kolech se třinácti získanými body dvanáctý.
Odpověď na otázku, kolem které se ve fotbalovém prostředí našlapovalo nesmírně opatrně, se blíží. Jindřich Trpišovský dle zjištění deníku Sport a webu iSport opět spojí svou budoucnost se Slavií: bez přehánění kultovní postava klubu se dohodla na podmínkách nové tříleté smlouvy. Majitel Pavel Tykač vše odsouhlasil. Nešlo ale o jednoduchou akci, jednání se táhla několik měsíců. A nadále není dotažena situace zbytku realizačního týmu… Více čtěte ZDE>>>
Před dvěma lety prohrál s Vlašimí na půdě olomouckého béčka – a nikdo to neřešil. To samé před dvěma týdny v Pardubicích. Ani tehdy se krach Karviné příliš nerozebíral. Teď se však trenér Martin Hyský ocitá na piedestalu. Jeho specifický a doteď úspěšný způsob práce bude v Plzni, která pod novým majitelem Michalem Strnadem hlásí ty nejvyšší ambice, zajímat každého. „Stoprocentně to tam zvládne,“ nepochybuje jeho bývalý svěřenec Albert Labík. Hyskému věří i další jeho někdejší hráči, kolegové i šéfové. Proč? Co za kouzlem prošedivělého kouče stojí?Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. října 2025
Nepřesvědčivé výkony a historická rána od Faerských ostrovů zazvonily konec Ivana Haška na reprezentační židli. Výkonný výbor jej jednomyslně odvolal. Kdo na jeho místo? Nejbližší zápasy povede překlenovací trenér z Česka, ale hlavní a dlouhodobý cíl fotbalového vedení směřuje dál – k cizinci. Pravomoc k výběru příštího prvního trenéra v zemi dostal generální manažer Pavel Nedvěd. Více o situaci kolem české reprezentace čtěte ZDE>>>
Po odchodu Martina Hyského do Plzně převzal karvinské fotbalisty Marek Jarolím. Jednačtyřicetiletý trenér zamířil do slezského klub z druholigové Jihlavy a čeká ho premiéra v roli hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Jarolím stejně jako Hyský působil u mládeže Slavie a v roce 2020 po něm převzal B-tým vršovického celku. U něj byl někdejší záložník tři sezony, následně se vydal dělat asistenta trenérovi Davidu Holoubkovi do prvoligové Mladé Boleslavi. Vloni v září se stal hlavním koučem Jihlavy.
Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Martin Hyský. Padesátiletý kouč přišel k týmu úřadujících ligových vicemistrů z Karviné a s Viktorií podepsal tříletou smlouvu. Západočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách. Hyský už v Plzni dopoledne vedl první trénink. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. října 2025
Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede trenér Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Společně s ním přichází asistent Tomáš Polách. Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Švédska skončil trenér Jon Dahl Tomasson. Devětačtyřicetiletý dánský kouč byl odvolán po špatném vstupu do kvalifikace mistrovství světa. Národní svaz o tom informoval na webu. Bývalý útočník Feyenoordu či AC Milán se švédského výběru ujal loni v únoru jako první zahraniční trenér. Ve čtyřech dosavadních zápasech kvalifikace s týmem získal jen bod za remízu 2:2 se Slovinskem. Poté následovaly dvě prohry s Kosovem a jedna se Švýcarskem.
Je to tu, dlouho očekávaný trenérský přesun je téměř dopečen. Martin Hyský, který v pondělí ještě vedl plnohodnotně trénink Karviné, dal dnes slezskému městu sbohem a přesouvá se do Viktorie Plzeň. S novými svěřenci by měl ve středu absolvovat úvodní trénink a v sobotu první utkání proti Bohemians. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. října 2025
Po domácí porážce Srbska v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 0:1 rezignoval trenér Dragan Stojkovič. Prohra v prestižním souboji s balkánským rivalem přišla měsíc po debaklu 0:5 s Anglií a Srbům zkomplikovala cestu do baráže. „Mluvil jsem s předsedou svazu a generálním sekretářem a nabídl jsem rezignaci. Nečekal jsem, že prohrajeme. Jsem člověk, co se nezříká plné odpovědnosti a tohle jde zcela za mnou,“ oznámil Stojkovič své rozhodnutí po sobotním utkání v Leskovaci novinářům.
Zprávy ze dne 11. října 2025
Podle informací iSportu by měl trenér Pavel Hapal skončit v Ostravě. V pátek v Olomouci absolvoval schůzku s představiteli Sigmy a vše spěje k tomu, že se po letech vrátí na Andrův stadion. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. října 2025
U fotbalistů Monaka skončil po dvouletém působení rakouský kouč Adi Hütter. Vedení klubu jej po sedmi kolech francouzské nejvyšší soutěže a dvou zápasech bez vítězství v Lize mistrů odvolalo. Podle agentury AFP se jeho nástupcem stane Sébastien Pocognoli, který působí v týmu belgického mistra a konkurenta v Champions League Saint-Gilloise.