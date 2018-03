Zabezpečení vozů a vyhledávací služby: Braňte se zlodějům

Zámky, páky na volant – ale jděte! Tohle už na zloděje nezabírá ani náhodou.

Vloupačky do aut, kradení aut a následné nelegální obchody jsou mnohdy záležitostí organizovaných skupin, jejichž členové mají rozdělenou „práci“ od samotného kradení přes okamžitou demontáž na dílně po zfalšování identifikačních znaků, zajištění dokladů a novou registraci.

Podle analýz až čtyři z pěti odcizených vozidel pachatelé během pár hodin rozebírají na náhradní díly. A ani u zbylých dvaceti procent to není o nic lepší: auta ještě v den krádeže odfrčí za hranice.

Aby toho nebylo málo, objasněnost krádeží aut se moc nezlepšuje. Má pak jednotlivec šanci ubránit se? Rozhodně ano. Základem je auto zabezpečit. Nabídka ochran je široká. V kostce se dělí do tří oblastí:

1. Mechanika

Můžeme sem zahrnout různé jednodušší blokovací mechanizmy, od volantu přes pedály k zabezpečení řadicí páky.

2. Elektronika

Patří do ní imobilizéry, alarmy a hlavně novinky v oblasti ovládání.

3. Satelit nebo rádio

Vrchol nabídky, zahrnující více či méně pasivních i aktivních zabezpečovacích prvků. Výhody? Nesporně rychlost. Majitel o nepatřičnostech dějících se s jeho vozem ví okamžitě, dispečink ve spolupráci s vlastní zásahovou jednotkou zajistí odcizený vůz. Třeba jeden z nejznámějších systémů SHERLOG vrátí vozidlo nejčastěji do dvou hodin, navíc má ještě jedinečnou rádiovou technologii. Systémy na bázi GPS/GSM bezpečnost auta zcela nezajistí. Zásadní problém je s odstíněním signálu GSM pomocí internetu zcela běžně dostupných rušiček mobilního signálu. Předností je nezávislost technologie na jiných operátorech. Má také vlastní vyhledávací vozidla. Když jde do tuhého zvedne se i letadlo a pak už to frčí ráz na ráz. Možná jste už viděli jet auto se čtyřmi a někdy i s osmi anténami na střeše. Vypadá trochu jako ježek! Ale není to ježek. To si jede SHERLOG pro nějaké autíčko.

Víte, že…

… nejkradenějším vozidlem v roce 2017 byla podle statistik policistů Škoda Octavia?

… vůbec nejohroženější jsou podle čísel SHERLOGa Octavie bílé barvy?

… k odcizení dochází především u těch typů vozidel, která jsou nejčastěji v provozu? V Česku jde hlavně o škodovky, které tvoří přes 30 % vozového parku osobních aut v Česku. Naopak běžné typy vozidel japonské a korejské výroby a vozidla méně rozšířených továrních značek jsou dle statistických přehledů odcizována méně. Jenže kdo by se na to spoléhal?

… nejvyhledávanějším vozidlem zabezpečeným SHERLOGem je BMW X6 černé barvy? Pětici nejhledanějších značek tvoří BMW, Audi, Volkswagen, Škoda a Rover.

… nejrizikovějším prostředím pro odcizení jsou velké aglomerace, anonymní sídliště, parkoviště obchodních domů a rekreační oblasti, v létě letoviska, v zimě lyžařská střediska?

… nejkritičtějším dnem je čtvrtek a nejrizikovější hodinou druhá ráno?

… úspěšnost Policie ČR při objasnění se dlouhodobě pohybuje jen kolem 20 %?