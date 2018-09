Sledujete sportovní přenosy v televizi? Koupě nové se teď vyplatí

Při výběru konkrétního přístroje hledíme samozřejmě hlavně na obrazové vlastnosti. Řada zákazníků je navíc ochotna připlatit si za zvýšenou jistotu v podobě dodatečného pojištění přístroje nebo prodloužené záruky. Tyto služby však nejsou levnou záležitostí. Někteří výrobci vycházejí tomuto trendu vstříc a nabízejí nadstandardní podmínky.

Foto Panasonic

Poměr vlastností a výše investice

To je samozřejmě parametr, který berou zákazníci v potaz nejčastěji. „Kvalitní obrazové vlastnosti jsou samozřejmě tím nejdůležitějším, co by měl od televizoru zákazník vyžadovat. Zde musí brát v úvahu především technologii a rozlišení displeje a také elektroniku, která obraz zpracovává. Ta je pro výsledný efekt stejně důležitá, jako samotná obrazovka. Panasonic například využívá technologie převzaté z profesionálních hollywoodských studií. Vzhledem k tomu, že možnosti jdou stále rychle kupředu, doporučujeme vybírat vždy z nejnovější modelové řady,“ říká Ondřej Machala, produktový manažer Panasonic.

LCD, LED nebo OLED?

Aktuální nabídka televizorů na trhu zahrnuje cenově velmi atraktivní modely LCD či LED přístrojů a také špičkové modely OLED, které nabízejí obrazově to nejlepší, co lze dnes sehnat. Jejich cena během posledního roku zásadně klesla a dostávají se tak do hledáčku zákazníků, kteří by o nich před časem ještě neuvažovali.

Nejnovější generace OLED televizorů renomovaných značek je v úhlopříčce 55" k dostání již za méně než 60 000 korun. S ohledem na investici plánovanou řádově na 10 let se již pro mnoho lidí jedná o zajímavou alternativu. Do ceny je však třeba započítat také nadstandardní služby, jako například jistotu v podobě prodloužené záruční doby. V závislosti na konkrétním prodejci přijde tříleté prodloužení záruky televizoru za 60 tisíc korun řádově na 10 tisíc, což rozhodně není zanedbatelná částka.

Foto Panasonic

Ideální obrazové vlastnosti pro sledování sportu

Pokud máte rádi sportovní přenosy, je pro vás důležitým parametrem například rychlost odezvy displeje. Čím kratší tato doba je, tím lépe bude obraz imunní vůči „duchům“ a stínům v rychlých scénách například při sledování hokeje či fotbalu. Dalším důležitým aspektem je optimální zpracování barev při specifických podmínkách sportovních přenosů, se kterým si bezpečně poradí televizory nabízející speciální sportovní mód. Nedocenitelnou se pak prokazuje možnost sledování právě vysílaného programu na tabletu nebo smartphonu v rámci domácí Wi-Fi sítě. Díky tomu vám neunikne žádná šance nebo gól, když budete muset odběhnout od televize.

Záruční doba 2 nebo 5 let – to je rozdíl

„Dodatečné pojištění nebo prodloužení záruky není levnou záležitostí. V Panasonicu jsme se proto rozhodli dát lidem možnost pořídit si v časově omezené akci vybrané modely televizorů se záruční dobou 5 let bez navýšení ceny. Tato akce platí až do 30. září letošního roku,“ dodává Ondřej Machala.

Kolik ušetřím konkrétně?

Při pořízení 55" OLED 4K televizoru Panasonic TX-55FZ800E v ceně 59 990 Kč s 5letou zárukou ušetříte nyní řádově 10 000 Kč, které byste jinak zaplatili navíc za prodloužení záruky.

Pokud si do 30. září zakoupíte 65" OLED 4K televizor Panasonic TX-65FZ950E v ceně 109 990 Kč s 5letou zárukou, ušetříte pak na základě stejného principu přibližně 17 500 Kč.