Vsaďte si na Plzeň na San Bernabeu a získejte 150 Kč zdarma

V Římě Plzeň poznala, jak hraje semifinalista Ligy mistrů. V úterý pozná, jak hraje rovnou trojnásobný šampion. Těžší váhu už Viktoriáni v Lize mistrů dostat nemohli a tipérské preference tomu odpovídají. Drtivých 99 % sázek míří na španělského giganta v kurzu 1,07:1. Plzeň na San Bernabeu naskočí v kurzu 20:1.

Pojistí Real pořádnou výhru?

Bílý balet se sice v domácí soutěži rozjíždí pomaleji, dokonce si odvezl prohru i z Moskvy, ale Plzeň by v domácím prostředí neměl být žádný velký problém. Myslí si to i borec s přezdívkou 264616. Ten má totiž na toto kolo Ligy mistrů naloženo 10 000 Kč. No a právě na San Bernabeu to vidí na výhru domácích aspoň o 1,5 gólu. Celkem tak míří na výhru 193 000 Kč.

