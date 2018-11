Vybíráte nový televizor? Panasonic vám k němu přidá 4K bezzrcadlovku zdarma

Natáčejte a sledujte

Ptáte se, proč byste k televizoru měli dostat právě 4K fotoaparát? Nebyl by lepší blu-ray přehrávač či herní konzole? Podle filozofie společnosti Panasonic už televizor dávno není prostředkem pro pasivní „konzumaci“ nabízeného obsahu. A rozhodně ne v době, jíž doslova vládnou sociální média.

„Na novém televizoru můžete sledovat televizní programy, seriály ze streamovacích služeb i videa z You Tube. Dovolím si však tvrdit, že přehrát si 4K video ze silvestrovské oslavy, prvního rodinného lyžování či výpravy, kterou jste podnikli s kamarády do Himalájí, na velké obrazovce ve 4K Ultra HD rozlišení, ve vás vyvolá úplně jiné emoce,“ vysvětluje Martin Jedlička, marketingový manažer společnosti Panasonic a pokračuje: „Je to, jako když se hollywoodský režisér se svým týmem dívá na film, který společně vytvořili i prožili."

OLED televizory Panasonic, vyráběné v plzeňském závodě, používají i renomovaná hollywoodská studia. 55palcový model FZ800 můžete mít doma už od 49 990 Kč. Nyní k němu dostanete zdarma i 4K bezzrcadlovku Lumix GX80. • Foto Panasonic

Foťte, filmujte, sledujte...

Spojení značky Panasonic a Hollywoodu přitom vůbec není náhodné, její OLED televizory totiž používají jako referenční obrazovky i režiséři a koloristé v nejznámějších filmových studiích, a to hlavně díky kvalitě, spolehlivosti a výdrži. Namísto profesionální kamery však svým zákazníkům Panasonic „vkládá“ do ruky špičkový fotoaparát. „Naše 4K bezzrcadlovky Lumix používají uznávaní profesionální fotografové a filmaři. Na rozdíl od běžných zrcadlovek jsou totiž lehké a uživatelsky absolutně komfortní. Dokáží zaznamenat všechny důležité okamžiky vašeho života ve špičkové kvalitě 4K Ultra HD, díky čemuž nebude chybět jediný detail a vaše video se bude výrazně vymykat z průměru i za pár let,“ dodává M. Jedlička.

Fotoaparáty systému Lumix G používá i Petr Slavík

4K bezzrcadlovky systému Lumix G používá při veškerých svých fotografických aktivitách i Petr Slavík, oficiální fotograf Českého biatlonového svazu a biatlonové reprezentace. Fanouškem tohoto systému je už mnoho let. „S fotoaparáty řady Panasonic Lumix G jsem začal fotit v roce 2009 a zanedlouho jsem zjistil, že jsou pro mě ideální volbou. Kromě nízké hmotnosti poskytující maximální mobilitu, oceňuji zejména skvělý výkon při fotografii i videu. Ten je pro profesionální práci samozřejmě klíčový,“ říká Petr Slavík.

Výhody používání bezzrcadlovek Panasonic si pochvalují i profesionální fotografové a fotografové. Stejně tak influenceři tvořící obsah pro sociální média, kteří oceňují kompaktní rozměry i chytré funkce. • Foto Panasonic

Jak na to

Svůj vlastní „Hollywood“ můžete doma opakovaně prožívat v případě, že si do 30. prosince 2018 koupíte některý z vybraných modelů 4K TV Panasonic. Vybrat si můžete z nabídky OLED a LED modelů, jejichž kompletní nabídku naleznete ZDE. K nákupu totiž automaticky získáte i 4K bezzrcadlovky LUMIX G.