Víte, že losy můžete stírat i na internetu? | iSport.cz

Sazka jako lídr papírových stíracích losů nabízí možnost stírat losy i online přes internet. U této loterní společnosti najdete celkem 22 druhů tiketů, které lze jednoduše stírat na webu www.sazka.cz, a ze kterých si vybere úplně každý. Cenové rozpětí je od 5 do 150 korun a hned několik online losů také ukrývá milionové výhry.

Online Zlatá rybka nabízí 1 milion, auto i dovolenou snů

Nejnovějším přírůstkem v rodině online losů je Zlatá rybka. Stejně jako ta papírová, i internetová podoba tohoto oblíbeného losu plní hned tři přání. Zákazníci mohou získat 1 milion korun, 100 tisíc, třeba na vysněnou dovolenou nebo 400 tisíc korun na nový automobil.

Nejoblíbenější je Rentiér

U zákazníků, kteří stírají na internetu, jsou podle údajů Sazky vůbec nejpopulárnější eLosy Rentiér. Super Rentiér za 100 korun nabízí měsíční rentu ve výši 100 tisíc korun na dobu pěti let, na Rentiéra s cenovkou 50 korun můžete vyhrát měsíční rentu 50 tisíc.

V portfoliu české loterní společnosti jsou ale také eLosy s možností výhry až 2 miliony korun, nebo Diamanty, které nabízejí 3 miliony. Online los eCash dokonce ukrývá okamžitou výhru ve výši 6 milionů korun.

Foto SAZKA

„Zákazníky na online losech baví jejich pestrost, originalita a samozřejmě okamžité vyhodnocení výhry,” podotýká Václav Friedmann, ředitel komunikace Sazky. A dodává, že online losy jsou samostatné emise, které mají vlastní výhry. I proto se zákazníci nemusejí obávat, že by o peníze museli „soutěžit” s těmi, kdo si kupují papírové losy.

Fanoušci hokeje si už brzy setřou eLos Buly

Pokud by vám současná nabídka online losů náhodou nestačila, přidává Sazka každý měsíc nějakou tu novinku do nabídky. Jak už bylo řečeno, čerstvým přírůstkem do rodiny eLosů je Zlatá rybka, už brzy ale Sazka potěší také všechny fanoušky hokeje. U příležitosti hokejového svátku na Slovensku vyjde na počátku května eLos Buly. Ten nabídne jako hlavní výhru až 1 milion korun

Mezi online losy Sazky si zkrátka vybere každý. Až se tedy třeba při reklamní přestávce v televizi budete nudit, klikněte na tento odkaz, kde najdete kompletní nabídku online losů. A třeba to budete právě vy, kdo si online setře pohádkových 6 milionů korun. Držíme palce.