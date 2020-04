Dokonalý fotbalový trávník? Šichta klidně až na 8 hodin | iSport.cz

Udržet profesionální fotbalový trávník není jen tak. Musí se pravidelně provzdušňovat, kropit, zavlažovat a hnojit. Trávní porost nesmí přesáhnout 30 mm, takže se zastřihává i vícekrát do týdne. Bez takové péče by trávník nepřežil tu sodu, kterou dostává během fotbalových zápasů. A taky by se tak rychle nezregeneroval.