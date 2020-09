Adidas představil své nejrychlejší běžecké boty. Den nato v nich padl v Praze světový rekord!

Běžecké boty stvořené pro překonávání světových, ale také osobních rekordů. Boty pro velké triumfy na prestižních závodech, ale také pro malá osobní vítězství. To jsou adidas adizero adios Pro. Jen den po své premiéře vstoupily do běžecké historie díky Peres Jepchirchirové, která při závodu Prague 21.1 km – Ready for the Restart vytvořila nový světový rekord v čistě ženském půlmaratonu!