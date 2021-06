Na kole až na konec světa

Baví vás jízda na kole, ale nejste si úplně tak jistí, co vydržíte? Tak se vydejte na dokonalou trasu podél Dunaje. Pro svůj přehledný terén a dobrou dostupnost patří mezi nejoblíbenější trasu v Evropě. Jízda není nijak náročná, protože převýšení je minimální. Je tak ideální právě pro rodiny s dětmi. Co vás po cestě čeká? Krásná příroda, Schlögenská smyčka, oblast Wachau a také velká města jako Vídeň, Linec nebo Pasov. Kulturou budete doslova zahlceni, budete-li chtít. Narazíte na mnoho kostelů, klášterů, hradů, zřícenin a malebných vesniček. Díky oblíbenosti trasy zde najdete veškerý servis hned, jakmile sesednete z kola, od hotelů až po cykloservisy. Dejte šanci pohybu!

Jedna z lehčích variant pro cyklisty, takže ji zvládne celá rodina. Začnete v oblasti Drei Zinnen v italských Dolomitech. Cyklostezka vede v první části do Lienzu ve východním Tyrolsku, poté se dostanete do Spittalu a Villachu v Korutanech. Čeká vás projížďka údolím Rosentalu, které vás určitě uchvátí, a údolím Jauntal, které na vás dýchne historií. Mezi jednou ze zastávek je i univerzitní město Maribor, které rozhodně stojí za návštěvu. Cyklovýlet zakončíte u jezera v chorvatském Varaždinu.

Šlápněte do pedálů na EuroVelo 9

Foto Weinviertel-Tourismus/ Schreiner

Start: Břeclav (Česká republika)

Cíl: Maribor (Slovinsko)

Doba jízdy: osm až devět dní

Trasa: 434 km na území Rakouska

Obtížnost: střední

Povrch: asfalt, štěrk

Kategorie: gastronomie, kultura

Cílová skupina: páry

Trasu EuroVelo 9 si užijí nejenom milovníci cyklistiky a dlouhých výšlapů, ale také požitkáři. Rakouská část cyklostezky vede totiž podél vinic a vinoték, které rozhodně stojí za to navštívit. Jen si dávejte pozor, aby vaše hladina alkoholu nepřesáhla povolenou mez. EuroVelo 9 patří do sítě dálkových cyklostezek a je protkaná panoramatickými výhledy na Alpy. Při své cestě bude mít mnoho možností navštívit manufaktury, hrady, zámky nebo termální lázně, kde si můžete odpočinout. Cesta až do Mariboru bude díky těmto zážitkům nezapomenutelná.