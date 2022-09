Největší šoky a překvapení na Wimbledonu 2022

Kyrgios se dostal do svého prvního grandslamového finále

Nick Kyrgios je australský mužský tenista, který v běžném pojetí není starý – je mu teprve 27 let, jenže on sám měl pocit, že když se do grandslamového finále nedostane ve svých dvaceti letech, tak už se do něj nedostane nikdy.

Je 40. nejlepším hráčem světa a letos se do finále grandslamu dostal.

Sice nevyhrál, porazil ho Novak Djokovič, ale podal neuvěřitelný výkon, ke kterému mu pogratuloval sám Djokovič. Pro Austrálii to byl jistě hrdý den, protože tak daleko se Australan na turnaji nedostal už dvacet let.

Venus Williamsová se vrátila (a vyhrála!)

„Vůbec jsem neměla v plánu hrát,“ řekla Venus Williamsová novinářům. „Sotva jsem ale uviděla tu trávu, byla jsem jako v jiném světě.“ Williamsová na letošním Wimbledonu překvapivě zažila comeback, a to ve velkém stylu, protože zaznamenala výhru!

Venus a Serena sice oficiálně s profesionálním tenisem neskončily, ale v posledních letech nejsou na kurtech tolik v povědomí. Starší ze sester Williamsových už s návratem koketuje delší dobu a po letošním turnaji můžeme konstatovat, že se vrátila se vší parádou, byť přiznává, že vyšla ze cviku!

Emma Raducanuová byla poražena ve druhém kole

Emma Raducanuová vzala svět útokem, když zdánlivě z ničeho nic vyhrála US Open. Od té doby ji však trápí zranění a v jednu chvíli si dokonce nebyla jistá, zda bude moct ve Wimbledonu vůbec nastoupit.

Nakonec ji ve druhém kole porazila Caroline Garciaová a od té doby mluví s tiskem hodně o tom, že se kvůli tomu, že si vybrala tenisovou kariéru, cítí izolovaná.

Přišly protiruské sankce

Nebylo to žádné překvapení, protože veřejnost se o sankcích dozvěděla krátce po začátku války na Ukrajině. Protiruské sankce ale znamenaly, že se letos turnaje nezúčastnilo 16 ze 100 nejlepších světových hráčů!

Sportovní odvětví se tedy zařadilo po bok dalších, které sankce proti Rusku uplatňují. Mezi ta další odvětví patří například i kasinový průmysl, který vydal pokyny doporučující kamenným i online kasinům, aby přestala spolupracovat s ruskými provozovateli a ruskými zákazníky.

Sankce proti Rusku zavedl také zábavní průmysl, čímž Rusům obecně brání v účasti na konkrétních soutěžích nebo ve vystupování na mezinárodní scéně. Například zpěvácká soutěž Eurovize zakázala Rusku účast na ročníku 2022 a Rusko v reakci na to pozastavilo své členství v Evropské vysílací unii.

Zvítězila ale žena, která se narodila v Moskvě

Turnaj ligy žen ale nakonec vyhrál člověk, který se narodil v Moskvě. Tím člověkem byla Jelena Rybakinová, která reprezentovala sousední Kazachstán.

Tenistce Jeleně Rybakinové nebyla v Rusku poskytnuta finanční podpora, a tak udělala to, co by udělala řada dalších sportovců, a obrátila se na Kazachstán. Ten jí potřebné finanční prostředky, aby mohla pokračovat v tenisové kariéře, poskytl, ale pod podmínkou, že bude reprezentovat tuto postsovětskou zemi.

Jelena Rybakinová navíc vyzvala k míru a ukončení války na Ukrajině.

Odehrál se protest proti celobílým úborům

Protestující vedli kampaň o celobílém dress codu Wimbledonu a upozorňovali na to, jak nepříjemně se v něm mohou cítit ženy, které menstruují. Protestující zmiňovali, že nošení celobílých úborů může snižovat sebevědomí žen na kurtu a přivádět je do velmi trapných situací.

Hovořilo se o uplatnění mimořádného pravidla o vedru

Na Wimbledonu platí pravidlo o vedru, podle kterého si hráči mohou v případě, že teplota stoupne nad 30,1 stupně Celsia, vzít desetiminutovou přestávku mezi třetím a čtvrtým setem (při zápasech na pět vítězných setů) nebo uprostřed druhého a třetího setu (při zápasech na tři vítězné sety).