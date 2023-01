Kam kráčíš Ronaldo?

Zatímco Lionel Messi uzavírá svou minimálně reprezentační kariéru na naprostém vrcholu, nad legendárním CR7 po Mistrovství světa v Kataru visí řada otazníků. Dokáže se hvězda ještě vrátit do top formy při angažmá v Saúdské Arábii? A je jeho reprezentační kariéra opravdu u konce? Ani sám hráč možná na řadu těchto otázek odpověď doteď nezná. Cristiano Ronaldo si v posledních měsících částečně pošramotil pověst a byla by nepochybně škoda, kdyby hvězda světového formátu odcházela takto nedůstojně.

Neuvěřitelný dříč, lídr, a hlavně geniální fotbalista, to je Cristiano Ronaldo. Jen málokomu se podařilo získat si takové množství srdcí fanoušků po celém světě. Velkou devizou portugalského hráče byla vždy cílevědomost a maximální oddanost tomu uspět. Což bylo vždy pochopitelně spojeno s velkým sebevědomím. Ačkoliv z těchto vlastností Ronaldo dlouhou dobu těžil, zdá se nyní, že mu začínají lehce podlamovat nohy.

Je otázka, co vedlo k tomu, že byl Ronaldo odsunut na lavičku náhradníků nejprve v Manchesteru United a později také v portugalské reprezentaci během MS v Kataru. Vyostřené ukončení smlouvy se zmíněným anglickým týmem naznačuje, že v tom patrně nebyly pouze sportovní důvody, ale i osobní animozita. A nejinak tomu mohlo být i na světovém šampionátu. Pravdu v tomto ohledu zná asi jen sám hráč a činovníci United či portugalské reprezentace.

Restart v Saúdské Arábii?

Do poslední chvíle si většina lidí spojení klubu Al Nassr a Cristiana Ronalda nedokázala představit. Vylučovali ho sportovní experti, novináři i samotná prohlášení hráče z minulosti, kdy důrazně odmítal konec kariéry v bohatých, ale sportovně nevýznamných soutěžích. I proto přestup řadu lidí opravdu zaskočil. Je otázkou, zdali Ronalda přesvědčil plat, který patrně zajistí jeho rodinu na dalších několik generací. Třeba CR7 chce dokázat něco, co zatím neumí běžný fanoušek pochopit.

Možná se jeho přestup do Saúdské Arábie stane v budoucnosti symbolem toho, že fotbal na Blízkém východě bude rovnocenným partnerem tomu evropskému, případně jihoamerickému. Stačí se jen podívat, jaký zájem vzbudil o dosud neznámý klub Al Nassr. Jednoznačně se zvedne hodnota místní soutěže při prodeji televizních práv, ale i zájem o to si na tamní zápasy vsadit. I proto by si první kroky Ronalda na saúdskoarabských stadionech neměli sportovní nadšenci nechat ujít. Možná totiž budou svědky začátku nové fotbalové epochy.

