Fortuna liga míří do finiše! Které z pražských „S“ bude mistrem?

Základní část nejvyšší fotbalové ligy rozdala karty, nyní už půjde o vše. Během měsíce se rozhodne o novém mistrovi, pohárových účastnících i sestupujících do druhé ligy. A ve všech bitvách půjde o nesmírně dramatickou podívanou! O titul si to po letech rozdají Sparta se Slavií a experti se přou o to, kdo je teď pro ně větší favorit.

Mistrovské dostihy navíc bude provázet mimořádně třaskavá atmosféra. Pořádně horko bude i v bojích o záchranu. Nahnuté to mají zejména ve Zlíně, v klidu ovšem nemohou být ani některé slavné značky tuzemského fotbalu v čele s Baníkem. Ligová nadstavba začíná už o víkendu!

Jak dopadne pražské derby?

Souboje o titul mezi Slavií a Spartou bývaly v minulosti obvyklým vyústěním české soutěže. V posledních letech se však tradice trochu vytratila, do hry totiž výrazně promlouvala Plzeň. Letos jde ale opět o záležitost slavných pražských „S“. Sparta, která čeká na mistrovskou korunu už dlouhých devět let, vstoupí do nadstavby s výhodou dvoubodového náskoku a domácího prostředí pro možná rozhodující derby. Slavisté zase půjdou do zápasů povzbuzení triumfem v MOL Cupu, při němž ukázali, že jim stadion největšího rivala nedělá žádný problém. Červenobílí by titul slavili po dvou letech. Kdo bude mistrem? Na to i na další ligové tajenky si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Zajímavé bitvy se totiž budou odehrávat i ve stínu mistrovského klání. Ve hře budou třeba ještě dvě pohárová místa. Třetí příčku zatím bezpečně drží plzeňská Viktoria, o poslední vstupenku do Evropy se však dá čekat tuhý boj. Ten svedou Bohemians se Slováckem, sezonu ještě nezabalili ani v Olomouci.

Boje se povedou o záchranu i umístění

Nabito bude i ve skupině o záchranu, ve hře bude přímý sestup i dvě barážové pozice. Těmi jsou letos přímo ohroženy i kluby, které fanoušci očekávali spíš nahoře. Baník i Jablonec rozhodně neprožily vydařený ročník, a i když mají na ostatní mírný náskok, bez sestupových starostí ještě zdaleka nejsou. Nejhorší pozici si do závěru uhrál Zlín. Ševci proto budou spoléhat hlavně na zkušenosti trenéra, před Pavlem Vrbou stojí velká výzva. O moc lépe na tom nejsou ani Pardubice, které ale na jaře téměř vstaly z mrtvých a v nadstavbě budou chtít zúročit slušnou formu. Do velkých problémů se v posledních kolech dostalo Brno, Zbrojovce zatím nepomohla ani výměna trenéra. Ta se naopak vyplatila Teplicím, na baráž však mají náskok jediného bodu.

Nejklidnější zápasy tak lze čekat v prostřední skupině o umístění. Liberec, Mladá Boleslav, Hradec Králové a České Budějovice se pohárovou metodou poperou o bonus v podobě jednoho milionu korun. Zápasy v uvolněné atmosféře mohou nabídnout dobrý fotbal a hlavně zajímavé výsledky.

