Fotbalové MS 2026 uvidí 104 zápasů

Poslední mistrovství světa ve fotbale je už nějaký ten týden za námi, zraky fanoušků se už teď ale obrací k tomu následujícímu. Odehraje se sice až v roce 2026, čeští fanoušci ale už teď jistě doufají, že se tam podívají i naši hráči. Jejich šance zvyšuje skutečnost, že místo současných 32 týmů ho bude hrát hned 48 týmů. Má to ale háček, na Evropu připadla ze 16 nových míst jen 3.

Katar je minulostí, další MS hostí USA, Mexiko a Kanada

MS 2026 bude plné novinek. Kromě toho, že dojde k už zmíněnému navýšení týmů, ho vůbec poprvé v historii budou pořádat 3 země. A to USA, Mexiko a Kanada. Hrát se bude rovnou na 16 stadionech, datum úvodního utkání zatím stanoveno nebylo, finále světového šampionátu by se ale mělo odehrát 19. července 2026. To je sice za dlouho, čas si ale zatím můžeme krátit sledováním národní ligy nebo ligy mistrů a tipovat, kdo se na MS 2026 představí.

Jak se mistrovství světa v roce 2026 bude hrát?

Čas do MS 2026 si zatím můžeme krátit sledováním národní ligy nebo ligy mistrů. Od roku 1998, kdy se mistrovství světa ve fotbale konalo ve Francii, se ho účastnilo stabilně vždy 32 týmů, z toho bylo 13 z Evropy (UEFA). V roce 2026 dojde k velké změně, počet účastníků totiž vzroste o 16 na 48. Národní reprezentace původně měly být rozděleny do 16 skupin po třech týmech, z každé skupiny měly postoupit dva nejlepší týmy a odehrát se mělo celkem 80 zápasů.

To přineslo ale značné rozčarování z toho, že by mohlo docházet k tajným dohodám o vyřazení třetího týmu, takže došlo ke změně a mezinárodní fotbalová federace FIFA schválila změnu formátu soutěže.

Národní reprezentace budou rozděleny do 12 skupin, v každé z nich budou 4 týmy. Všechny tak odehrají minimálně 3 zápasy, do vyřazovacích bojů, které budou následovat, postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších na třetích místech. Pro ty nejúspěšnější to znamená, že zatímco v Kataru odehráli medailisté 7 utkání, v roce 2026 odehrají o jedno víc. Celkem se diváci mohou v roce 2026 těšit v rámci MS hned na 104 utkání.

Co navýšení počtu reprezentací znamená pro ČR?

Mohlo by se zdát, že evropské reprezentace navýšením počtu týmů mají větší šanci se na mistrovství světa kvalifikovat. Opak je ale pravdou, šance se o tolik nenavýší. Z 16 nových míst totiž na Evropu připadla jen 3. Místo současných 13 evropských reprezentací se tak na MS 2026 představí 16 zemí z federace UEFA. Rozložení týmů tak bude následující:

16 týmů bude z Evropy (UEFA)

Afrika (CAF) bude mít zastoupení 9 týmů, k tomu má ještě třetinovou šanci v baráži. Znamená to oproti současnosti 4 týmy navíc.

Asie (AFC) bude reprezentovat 8 týmů, což je ve srovnání se současností polepšení o 3 týmy, k tomu je ještě třetinová šance v baráži.

Střední a Severní Amerika (CONCACAF) bude mít na MS 6 týmů, plus je tu dvakrát třetinová šance v baráži. Tady je třeba poznamenat, že už jsou započteny všechny tři pořadatelské země, tedy Kanada, USA i Mexiko.

Jižní Amerika (CONMEBOL) bude mít na MS 6 týmů, plus tu je třetinová šance v baráži. Severní, Střední a Jižní Amerika si celkově polepší o 2 místa.

Oceánie (OFC) má nově jistotu 1 týmu plus třetinová šance v baráži.

Co znamená třetinová šance v baráži? Když sečteme rozložení týmů, získáme číslo 46, což znamená, že nám zůstanou 2 volná místa. O ta se bude hrát baráž šesti týmů rozdělená na dvě části. Jeden ze tří týmů vždy postoupí.

Bude mezi evropskými státy i Česká republika? Na to si ještě nějakou dobu musíme počkat. Sledovat zatím můžeme všechny zápasy reprezentace i naše fotbalisty, kteří hrají Fortuna ligu i ligy v zahraničí, tipovat výsledky a přemýšlet, který z fotbalistů by mohl získat nominaci do reprezentace.