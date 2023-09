Pořiďte si přenosný projektor a užijte si lepší sportovní i herní zážitky

Sportovní sezona 2023/24 rozhodně bude mít co nabídnout. Spolu s koncem léta se tradičně rozjíždějí evropské fotbalové ligy, těšit se můžeme také na závěr tenisové sezony, která byla pro české barvy obzvláště úspěšná, a svůj vrchol na podzim zažijí také fanoušci motorsportu, ragby a mnoha dalších odvětví.

Foto Samsung Electronics Czech and Slovak

Chcete-li si užít nadcházející sportovní události v prvotřídní kvalitě, odpovídající velikosti a především společně s dalšími sportovními fanoušky, je pro vás ideální volbou přenosný projektor. Skvělým příkladem je nový The Freestyle 2. generace od Samsungu, stylové a kompaktní zařízení, které je přímo stvořené nejen ke sledování sportu, ale také k hraní her nebo promítání filmů.

Větší obraz pro lepší sportovní zážitek

Na rozdíl od „klasické“ televize nabízí pořízení projektoru hned několik výhod. Tou první je velikost obrazu. Projektor The Freestyle zastane až 100palcovou obrazovku – to je více než 2,5 metru! A co víc, díky funkci Smart Edge Blending můžete jednoduše spojit obraz dvou projektorů do jednoho a získat tak panoramatickou podívanou s úhlopříčkou až 160 palců (tj. 4 metry). Velikost přitom nijak neubírá obrazové kvalitě – očekávejte brilantní Full HD.

Takové vlastnosti obrazovky oceníte především ve chvílích, kdy chcete sportovní okamžiky sdílet s ostatními. Výhodou projektoru je také jeho flexibilita a kompaktnost. Jednoduše jej sbalíte do tašky (k ochraně slouží voděodolné, outdoorové pouzdro) a vezmete, kam je potřeba. Díky tomu si můžete vytvořit skutečný „kinozážitek“ opravdu kdekoliv. Samsung přitom nezapomněl ani na další zásadní aspekt (nejen) sportovních přenosů, a tím je zvuk. Součástí The Freestyle je prémiové 360stupňové ozvučení, které se postará o skutečně pohlcující zážitek, odpovídající velikosti zobrazení.

Foto Samsung Electronics Czech and Slovak

Hry, filmy i živé přenosy v jednom zařízení

Jestliže máte obavy ze zdlouhavého nastavování a ladění obrazu, můžete je hodit za hlavu. Projektor The Freestyle se o všechno postará sám. Stačí jej postavit na určené místo a obrazovka se sama automaticky optimalizuje, zaostří a vyrovná, dokonce, i když samotné zařízení stojí šikmo. A vám tak neuteče ani vteřina přenosu.

Chytré funkce doplňuje systém Smart TV, díky němuž můžete skrz projektor zrcadlit svoji televizi, streamovat přímo z telefonu a využívat obsahové služby Samsung Smart TV. Fanoušci gamingu pak ocení též přístup ke cloudovému hraní, při němž jsou k dispozici nejpopulárnější herní tituly od streamingových partnerů Samsungu. Nově je totiž na projektoru The Freestyle 2. generace díky spolupráci s Xboxem a dostupné herní aplikaci možnost předplatit si službu Xbox Game Pass Ultimate. Hrát už tedy můžete opravdu kdykoliv a kdekoliv, aniž byste si museli pořizovat konzoli. Užít si můžete například herní tituly renomované vývojářské firmy Bethesda.

Foto Samsung Electronics Czech and Slovak

Nakupte do konce září a získejte bonus

Právě nyní je ideální čas projektor pořídit. Nejenže vám neuteče nic ze sportovních zážitků nadcházející nabité sezony, ale do 30. září navíc pořídíte The Freestyle 2. generace ve speciální akci. Při zakoupení projektoru na e-shopu Samsung získáte navíc předplatné XBOX Game Pass Ultimate, originální XBOX herní ovladač, externí baterii a výměnný silikonový obal v celkové hodnotě 8 177 Kč jako bonus.