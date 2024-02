FORTUNA:LIGA na jaře: „S“ o titul, zástup na poháry a tuhý boj o záchranu

Fotbalová FORTUNA:LIGA je zpět! Kluby mají za sebou tuhou zimní přípravu, v nichž někteří své kádry slušně provětrali. Ligové karty jsou po podzimní části rozdány jasně. O titul si to takřka jistě rozdají mezi sebou pražská Sparta se Slavií. Jejich souboj po zimním zbrojení slibuje drama až do konce.

Vypjaté zápasy se ovšem dají čekat i na ostatních místech tabulky, nabité budou střety o poháry i záchranu. To vše odstartuje už o tomto víkendu!

Souboj o ligový titul se už na podzim smrsknul na střet Sparty a Slavie, na jaře tak tradiční rivalita načte další zajímavou kapitolu. K zimní pauze ale oba týmy přistoupily trochu jinak. Zatímco Sparta spíše doplňovala kádr, když přišli Nor Solbakken a Albánec Tuci, tak Slavia do toho šlápla výrazněji. Na začátku přípravy rezonoval hlavně příchod brankáře Staňka, následně tým posílili i Ondřej Zmrzlý a Hadji Malick Diouf, aby nakonec všechno překonal návrat stopera Davida Zimy za rekordní sumu asi 100 milionů korun. Sešívaní musí dohánět, budou jim proti sehrané skvadře Briana Priskeho nové posily stačit?

Daleko větší zástup čítají boje o poháry, vstupenku do Evropy totiž může teoreticky díky ligovému systému s nadstavbou a play-off shrábnout i desátý tým v tabulce. Nejlepší výchozí pozici mají Plzeň a Slovácko, v závěsu ale číhají Olomouc, Baník a s novým trenérem Holoubkem i Boleslav. Do Evropy se ale nakonec může podívat někdo úplně jiný.

Pořádně horko bude tradičně i na opačném konci tabulky. Velké chmury v poslední době obcházejí České Budějovice. Tamní Dynamo je s odstupem poslední a finanční potíže, kvůli kterým hráči údajně čekají na výplaty, na optimismu nepřidávají. Dříve zatracovaný Zlín po nástupu trenéra Červenky prošel lehkou obrodou a do jara vstupuje i s několika posilami. Bez větších změn vstoupí do jara Karviná a nakonec i Pardubice, kolem kterých přitom bylo dost rušno kvůli ohlášenému konci trenéra Kováče. Ten však u týmu přece jen zůstal. Podle aktuální tabulky by se záchranářské boje měly akutně týkat zejména poslední čtyřky, reálně namočeny jsou však všechny celky od 10. příčky. Takže v klidu zatím nemůžou být ani Teplice, Jablonec a Hradec.

Hodně napovědět tak může hned úvodní kolo jarní části, které je na programu už o víkendu. Spartu čeká dlouhý výjezd do Karviné, kde v minulosti někteří favoriti poztráceli důležité body. Letenští ovšem budou jednoznačným favoritem. Slavia ligu odstartuje doma s Jabloncem. Papírově by zápas měl být opět jasnou záležitostí, Severočeši ale touží napravit zpackaný podzim. Možná trošku ve stínu titulových dostihů, ale přesto na velmi zajímavá utkání se můžeme těšit i na dalších stadionech. Šlágrem mezi nimi zřejmě bude souboj Plzně s Boleslaví. Byť téměř přes celou republiku, tak hodně fanoušků Baníku jistě dorazí do Českých Budějovic, jejichž start bude po všech patáliích, které je v poslední době provázejí, rovněž velmi sledovaný. Kdo nakonec urve titul a postoupí do pohárů? A kdo se s ligou rozloučí? Vsadit si na to můžete u Fortuny.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.