Nepodceňte přípravu a užijte si MS v hokeji naplno

Žádný z celkem 16 reprezentačních týmů, jež se na Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v Česku představí, přípravu rozhodně nepodcenil. Vždyť šampionát, jenž se k nám vrací po devíti letech, slibuje krom šance na titul mistrů světa i neopakovatelnou atmosféru. Je to ostatně právě Česko, které drží dosavadní rekord v návštěvnosti hokejového mistrovství. Zápasy MS v roce 2015 navštívilo víc než 740 tisíc fanoušků. A co vy? Už víte, jak a kde budete sledovat jednotlivé zápasy?

Televizor pro zážitky bez mantinelů

Televizor se po dobu MS bezesporu stane jedním z nejdůležitějších bodů domácnosti. Pro optimální zážitek ze sportovních utkání je důležité vybrat zařízení, které nabízí nejen vynikající rozlišení (ideálně 4K a výš), ale především dostatečnou plynulost – ta je totiž u rychlého a dynamického hokeje nezbytná. Nezapomeňte dobře zvážit také velikost obrazovky, zejména pokud plánujete ke sledování zápasů přizvat partu kamarádů.

Skvělým příkladem je televizor Neo QLED 8K od Samsungu. Obrazovka bez rámečku s úhlopříčkou 75″ je velká jako hokejová branka, takže budete mít pocit, že jste přímo v centru dění. Dosud nejvýkonnější procesor s integrovanou umělou inteligencí je rychlejší než střela od modré – jeho 512 neuronových sítí zaručuje dokonalý obraz na úrovni 8K. AI navíc dokáže zesílit hlas komentátora, takže perfektně uslyšíte, co se děje na ledě, aniž by nadměrný hluk rušil sousedy.

Hokejové vzpomínky na celý život

Chcete zaznamenat každou vteřinu hokejového mistrovství? Ať už se jedná a společné sledování utkání, pozápasové oslavy nebo zážitky přímo ze stadionu, budete potřebovat smartphone s vynikajícím fotoaparátem a kamerou. Nepodceňte ani dobrou výdrž baterie – zejména na stadionu oceníte zařízení, které zvládne dokumentovat zážitky ze zápasu i po prodloužení.

Třeba Samsung Galaxy S24 Ultra nabízí špičkový fotoaparát s až 100násobným zoomem, takže i z horních řad budete mít záběry jako ze střídačky. To vše díky umělé inteligenci Galaxy AI, která přináší i spoustu dalších vychytávek. Do fotky s vaší oblíbenou hokejovou hvězdou vám nechtěně vlezl jiný fanoušek? Není problém, dotyčného během chvilky ze záběru vyretušujete. Funkce Circle to Search vám pro změnu pomůže vyhledat na internetu pouhým zakroužkováním objektu na displeji telefonu: od detailu hráče přes jízdní řád Praha–Ostrava až po informace, kde koupit dres.

Zažijte zápasy odkudkoliv

Už teď víte, že vás Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 zastihne na cestách? V tom případě nezapomeňte přibalit kvalitní sluchátka, abyste mohli zápasy sledovat (a poslouchat) skutečně kdekoliv. Praktickou funkcí je zejména potlačení okolního hluku, které vám umožní se skutečně ponořit do atmosféry zápasů, i když jste zrovna ve vlaku nebo sedíte v rušné kavárně.

Sluchátka Galaxy Buds FE od Samsungu přesně tohle zvládají na jedničku. Režim Aktivního potlačení šumu eliminuje i ten nejjemnější hluk okolí – od zápasu vás tak nic nebude rušit. Samozřejmostí je pak bezchybný zvuk s dokonalou hloubkou basů, s nímž si svůj oblíbený vítězný song užijete, jako by vám živě hrál přímo do uší. A to samé platí pro českou hymnu.

