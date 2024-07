Konec falešných guru: WinningTipsters.cz odhaluje triky nepoctivých tipařů

Proč vznikla platforma WinningTipsters.cz?

„Trh s tipy na sázení je doslova zaneřáděný nepoctivými sázkovými poradenstvími“, říká jeden ze zakladatelů WinningTipsters.cz. „Proto jsme se rozhodli vytvořit platformu, která bude garantovat férové a transparentní prostředí pro všechny, kteří hledají kvalitní tipy na sázení.“

Co je to verifikační platforma?

Verifikační platforma je systém, který ověřuje a potvrzuje pravdivost a přesnost poskytovaných informací. Sázková poradenství zde poskytují své tipy a WinningTipsters.cz kontroluje jejich správnost a kvalitu a následně vyhodnocuje dosažené výsledky.

Jak poznat nepoctivé sázkové poradenství?

WinningTipsters.cz na svých stránkách publikuje sérii příspěvků a videí, která upozorňují na nekalé praktiky některých sázkových poradenství. Mezi nejčastější triky patří:

1. Prodávají „zaplacené zápasy“ - Toto je naprostý nesmysl a podvod. Žádné seriózní sázkové poradenství nikdy nebude tvrdit, že má informace o zmanipulovaných zápasech. Podplacení zápasů by je vyšlo na nesmyslně vysoké peníze. A i kdyby tomu tak skutečně bylo, nikdo by vám to neřekl, protože by se bál postihů. Manipulování zápasů je trestný čin.

2. Nabízí extrémně nízké kurzy a AKO tikety sestavené z nízkých kurzů nebo AKO tiketů – většinou z toho důvodu, že si moc nevěří a v tipech nedokážou najít hodnotu.

3. Prezentují se penězi místo statistikami - Seriózní tipaři se chlubí svými výsledky a statistikami, ne luxusním životním stylem.

4. Nemají statistiky anebo se prezentují smyšlenými statistikami - Pokud sázkové poradenství neposkytuje detailní a ověřitelné statistiky, je to důvod k obezřetnosti.

5. Prodej jednotlivých tipů místo dlouhodobého předplatného – Ziskové sázení je o opakovaném podávání hodnotných kurzů, nikoliv o jednotlivých „zaručených“ tipech.

WinningTipsters je první plně profesionální verifikační platforma v České republice a na Slovensku. Na trh přichází s technicky vyspělou platformou, která přispívá ke zvyšování standardů na poli sázkového poradenství • Foto 1StreamStudio s.r.o.

Proč jsou tipy od WinningTipsters.cz jiné?

Každý subjekt, který chce na WinningTipsters.cz nabízet své tipy, musí projít přísným výběrovým procesem. „Není to o tom, že by u nás mohl tipy prodávat kdokoli,“ zdůrazňuje šéf kontroly kvality. „Každý zájemce musí nejprve prokázat své schopnosti na vzorku alespoň 500 tipů, projít osobním pohovorem a splnit další kritéria. Tím chráníme naše uživatele před neověřenými a potenciálně nespolehlivými sázkovými poradenstvími.“

Vzdělávání jako klíč k úspěchu v sázení

Lidé z WinningTipsters.cz moc dobře ví, že nákup kvalitních tipů na sázení je při dosahování zisku pouze vrcholem ledovce. Velký důraz proto kladou také na vzdělávání sázkařů.

„Chceme, aby naši klienti rozuměli tomu, co dělají,“ říká marketingový manažer platformy Marcel Kolář. „Proto nabízíme vzdělávací obsah, který lidem pomáhá rozpoznat nepoctivé praktiky sázkových poradenství a vyvarovat se chyb v sázení.“

Platforma nabízí řadu vzdělávacích materiálů, včetně videí, článků a webinářů, které pokrývají témata od základů sázení až po pokročilé strategie. Cílem je vytvořit komunitu informovaných a zodpovědných sázkařů.

Technologie ve službách bezpečnosti

WinningTipsters.cz využívá nejmodernější technologie pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti svých služeb. „Naše platforma je navržena tak, aby eliminovala lidské chyby a zajistila maximální přesnost a spolehlivost,“ vysvětluje technický ředitel Tomáš Netolička.

Mezi klíčové technologické prvky patří:

· Automatická kontrola dostupnosti tipů

· Strojové ověřování skutečné výšky kurzů

· Rychlé a přesné vyhodnocování výsledků

· Zabezpečený systém pro správu uživatelských účtů

Budoucnost sázkového poradenství

WinningTipsters.cz si klade za cíl změnit celý trh sázkového poradenství v České republice.

„Chceme, aby se sázkové poradenství stalo respektovaným oborem,“ uzavírá zakladatel platformy. „Pracujeme na tom, aby v budoucnu existovala jasná regulace, která ochrání sázkaře před nepoctivými praktikami.“

Platforma aktivně spolupracuje s regulačními orgány a snaží se prosazovat standardy, které by zajistily férovost a transparentnost v celém odvětví.

Závěr: Revoluce ve světě sportovního sázení

WinningTipsters.cz představuje nový standard v oblasti sázkového poradenství. Díky kombinaci moderních technologií, poctivého přístupu a důrazu na vzdělávání komunity sázkařů přináší do světa sázení skutečnou revoluci.

Pokud patříte mezi zapálené sázkaře, je pro vás stránka WinningTipsters.cz to správné místo. Platforma nabízí nejen kvalitní tipy na sázení, ale i komplexní vzdělávací systém, který vám pomůže rozvinout vaše dovednosti a strategie.

Ačkoliv trh je zahlcený nepoctivými sázkovými poradenstvími, díky WinningTipsters.cz se začíná blýskat na lepší časy. Platforma vás chrání před všemi nepoctivými praktikami a kromě toho aktivně přispívá k profesionalizaci celého odvětví. Navštivte WinningTipsters.cz a staňte se součástí pozitivní změny!