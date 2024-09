Šipky jako hra pro každého: Gambrinus Cup právě začíná

Proč je Gambrinus Cup výjimečný?

Ať už jste vášnivý šipkař nebo se k šipkám dostanete jen náhodou s kamarády u piva, Gambrinus Cup je nejen skvělou příležitostí, jak se potkat s přáteli, ale i jak si více či méně zasoutěžit a získat atraktivní ceny. Tento turnaj je určen pro amatéry, kteří chtějí zažít atmosféru skutečné soutěže, aniž by museli soupeřit s profesionály. Přestože se nejedná o profesionální ligu, atmosféra a nasazení účastníků jsou často srovnatelné s těmi největšími světovými turnaji. Přece jen, kdo by nechtěl porazit své kamarády nebo známé od vedlejšího stolu.

Šipky zažívají v posledních letech boom i díky vzestupu hráčů jako jsou Michael van Gerwen nebo nejnovější anglický zázrak Luke Littler, kteří svými výkony inspirují další generace hráčů po celém světě.

I v České republice máme talentované šipkaře, kteří se prosazují na mezinárodní scéně, a právě turnaje jako Gambrinus Cup pomáhají objevovat nové talenty.

Jak se můžete zapojit?

Je to jednoduché. Stačí sestavit tým o 3 až 5 hráčích a zaregistrovat se. Kapitán týmu přihlásí všechny členy a vybere hospodu, ve které budete soutěžit. Na výběr máte mnoho podniků po celé zemi, takže si určitě najdete místo, které vám vyhovuje. Nezapomeňte, že termín registrace do první vlny končí už 22. září. Druhá vlna přihlášek končí 30. září, tak se nechte strhnout nadšením a neváhejte!

Pravidla turnaje

Základní část Gambrinus Cupu startuje 30. září a slibuje nejen napínavé zápasy, ale především spoustu zábavy a aktivně strávený čas u zlatavého moku. Základní část obsahuje 5 dílčích kol, které týmy odehrají ve své vybrané hospodě proti zbylým přihlášeným týmům. Každé dílčí kolo se hraje jednou za 14 dní ve stejný den a čas. Týmy, které se probojují mezi nejlepší, postoupí do semifinále, které se odehraje ve dvou termínech v lednu 2025. Finále se uskuteční v únoru, kde se rozhodne o šampionech Gambrinus Cupu.

Co můžete vyhrát?

A co vás čeká za odměnu? Nejlepší tým si odnese 100 tisíc korun, což je částka, která už stojí za to! Ale i pokud se vám nepodaří dostat až na vrchol, neodejdete s prázdnou. Každý hráč, který odehraje dílčí turnaj, dostane za odměnu jedno velké pivo Gambrinus zdarma. To znamená, že každý, kdo se zúčastní, si užije nejen radost ze hry, ale i zaslouženou odměnu.

Staň se součástí komunity

Gambrinus Cup je nejen skvělou zábavou, ale i příležitostí, jak se stát součástí komunity, která roste s každým rokem. Šipky jsou sportem, který rozvíjí koncentraci, přesnost a týmovou spolupráci, a přitom spojuje lidi napříč generacemi. Neváhejte a přihlaste svůj tým do tohoto turnaje, ukažte, co ve vás je, a třeba právě vy budete ti, kdo se stanou novými šipkařskými hvězdami amatérské scény!