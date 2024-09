Našlapaný evropský týden čeká všechny čtyři české pohárové zástupce!

Ligu mistrů a Evropskou ligu rozjely české týmy fantasticky. Sparta porazila na domácí půdě Salcburk, Slavia v pohodovém tempu zvládla duel s Ludogorcem Razgrad a cennou remízu z Frankfurtu přiváží také Viktoria Plzeň. S blížícím se druhým hracím kolem LM a EL zároveň přibude k českým zástupcům Mladá Boleslav, která odstartuje svou cestu Evropskou konferenční ligou. Kolik bodů urveme do domácího koeficientu tento týden?

Sparta si po hladké výhře proti Salcburku udělá v Lize mistrů výlet na stadion Stuttgartu. Německý celek se aktuálně pohybuje v horní polovině tabulky Bundesligy, nicméně zatím svými výkony zůstává za očekáváním oproti minulé sezoně. Sparta rozhodně není bez šance. Jako návod jí může posloužit i představení Viktorie Plzeň ve Frankfurtu v rámci prvního kola Evropské Ligy.

Západočeši si odsud odvezli překvapivou remízu 3:3 a nyní si na domácí půdě zkusí vyšlápnout na Ludogorec. Ten v úvodním zápase EL s pražskou Slavií podal bezzubý výkon a zaslouženě doma prohrál 0:2. Viktoria tak bude na domácím stadionu jednoznačným favoritem. Pokud chtějí svěřenci trenéra Koubka pomýšlet na postup, mělo by se v tomto zápase jednat o povinné tři body.

Jak už bylo zmíněno Slavia si v Bulharsku tuto povinnost splnila. Náročnější duel přijde ve čtvrtek v Edenu, kam dorazí Ajax. Nizozemský velkoklub si napravuje renomé z loňské zpackané sezony, ale stále to ještě trochu drhne. Toho by měli slávisté využít. V evropských pohárech jsou na domácím stadionu extrémně silní, což prokázali i během letošní kvalifikace o Ligu mistrů. Zároveň je jistě požene vzpomínka na legendární vzájemný dvojzápas z roku 2007, kdy se jim podařilo přes amsterdamský celek poprvé proniknout do „milionářské soutěže“.

Spartu v Lize mistrů a Slavii s Viktorií Plzeň v Evropské lize doplní také Mladá Boleslav. V prvním kole Evropské konferenční ligy okusí „fotbalovou exotiku“ v Arménii proti FC Noah. Jelikož si v letní kvalifikaci středočeský klub dokázal poradit i se zvučnějšími jmény, poletí na východ s jasným cílem zvítězit. Neradno ale arménský celek podceňovat. Ten si v kvalifikaci EKL také dokázal vyšlápnout na silná jména. V AEK Atény by mohli vyprávět.

