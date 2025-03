Fenomén padelu v Česku: Jak se z novinky stal masový sport?

Jak se vlastně z neznámé aktivity stal fenomén a co stojí za jeho raketovým vzestupem? Na to se podíváme níže.

Od okrajového sportu k masové zábavě

Padel, původem z Mexika, kde vznikl v 60. letech, se do Evropy dostal přes Španělsko, kde se údajně stal druhým nejpopulárnějším sportem po fotbale. Do Česka (kde je a nejspíš vždy bude společně s hokejem také nejoblíbenější sportovní aktivitou nazout kopačky, popadnout fotbalový míč a vyrazit na hřiště) dorazil s mírným zpožděním, ale o to s větší razancí. První padelové kurty se začaly objevovat v posledních letech a s nimi roste i popularita tohoto sportu.

Hráči si chválí, že padel je pro ně ideální kombinací sportu a zábavy. Rychlá a dynamická hra, při níž se nikdy nenudíte. A právě kombinace zábavy, nenáročnosti na techniku a sociálního aspektu je klíčem k jeho úspěchu.

Padel vs. tenis: Dva bratři, dvě cesty

Padel je často srovnáván s tenisem, ačkoli se jedná o dva odlišné sporty. Oběma sportům vévodí raketa a síť, ale tím podobnost končí. Padel se hraje na menším kurtu, který je ohraničen skleněnými stěnami. Ty hráči aktivně zapojují do hry, což přináší nové taktické možnosti a nečekané zvraty.

Zatímco tenis vyžaduje roky tréninku a perfektní techniku, padel je přístupnější i pro úplné začátečníky. Nemusíte být zkrátka profi sportovec, abyste v padelu předvedli obdivuhodné výkony a užívali si ho naplno.

Padel je tedy tak oblíbený, protože:

Se dá snadno naučit. Zatímco tenis nebo squash vyžadují delší trénink, padel je intuitivnější a začátečník si rychle osvojí základní techniky. Nabízí určitý společenský rozměr. Hraje se ve čtyřhře, což podporuje společenskou interakci a zábavu. Je to zkrátka dynamická hra. Míček je stále v pohybu díky odrazům od stěn, což dodává zápasům na atraktivitě. Menší nároky na fyzickou kondici. Na rozdíl od tenisu nebo squashe je padel přístupnější i pro starší či rekreační sportovce. Ostatně dynamiku hry si určité se spoluhráči sami.

Nějaké ty tipy pro začínající padelisty

Vybavení: Pro začátek vám stačí padelová raketa a míček. Rakety si můžete půjčit přímo na kurtech. Kompletní výbavu na padel dnes pořídíte třeba v Decathlonu, nebo u jiných osvědčených prodejců sportovního vybavení.

Technika: Nebojte se začít bez perfektní techniky. Padel je o zábavě a postupném zlepšování.

Hra: Hrajte s různými partnery, abyste se naučili různé styly hry, a zlepší se tak i vaše reakce na taktiky protihráčů.

Kurzy: Zvažte úvodní lekci s trenérem, který vám ukáže základy. Ale není to nezbytné, pokud plánujete padel hrát především rekreačně nebo na dobrou formu.

Komunita: Zapojte se do místní padelové komunity a najděte si nové spoluhráče.

Budoucnost padelu v Česku

Padel má v Česku velký potenciál. S rostoucím počtem kurtů a hráčů se dá očekávat další rozmach tohoto sportu. Padel se stává nejen zábavnou aktivitou pro volný čas, ale i prostorem pro navazování nových přátelství a utužování sociálních vazeb. Přestává být neobvyklým i to, že si chodí společně zahrát celé rodiny.

Ať už hledáte nový sport, zábavu s přáteli nebo jen způsob, jak se odreagovat či dostat do formy, padel je bez debat a bez příkras skvělá volba. Připojte se k tisícům nadšenců a objevte kouzlo tohoto dynamického sportu i vy. A třeba ještě dnes.