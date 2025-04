Telefon, který se nebojí žádné akce: spolehlivý parťák do přírody i na stadion

Každý, kdo někdy vyrazil sportovat nebo fandit na stadion, ví, jaké to je – pořád kontrolujete, jestli máte telefon v kapse, schováváte ho do igelitu, nebo ho necháváte raději doma. Vivo V50 Lite ale mění pravidla hry. Tento smartphone byl zrozený pro akci – odolný, spolehlivý a připravený vydržet víc než běžný den.

Díky své konstrukci a odolnosti vůči vnějším vlivům se stává ideálním parťákem nejen na sportoviště, ale i na hory, festivaly nebo do městské džungle. Vivo V50 Lite přichází s certifikací IP64, což znamená, že si bez problémů poradí s prachem i stříkající vodou. Ať už trénujete na hřišti, fandíte v lijáku, nebo vyrazíte na výlet do přírody, telefon vás nenechá na holičkách.

Nezáleží, jestli ho máte v kapse při běhu nebo vám vypadne z ruky během fandění na závodech – díky své robustnosti zvládne i méně šetrné zacházení. Tohle není křehký přístroj, ale odolný nástroj připravený na výzvy.

Přitom neztrácí nic ze svého vzhledu. Tenké tělo a moderní design z něj dělají stylový nástroj, který vás neomezí v pohybu, ani vás nebude tížit.

vivo

Displej, který čelí světlu i akci

Při sportu často používáme telefon v rychlosti – kontrola trasy, změna písničky, rychlá fotka. 6,77” AMOLED displej s jasem až 1800 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz zajistí, že všechno uvidíte hned a ostře. Na slunci i ve stínu, v klidu i při pohybu.

K dispozici jsou dvě varianty: 4G model s procesorem Snapdragon 685 a 5G verze s čipsetem MediaTek Dimensity 6300. Oba čipsety nabízí dostatek síly pro běžný provoz i sportovní aplikace. V kombinaci s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm máte jistotu, že se vám nic nezasekne ve špatný moment.

Co by to bylo za odolný telefon, kdyby se musel pořád dobíjet? Baterie s kapacitou 6 500 mAh zvládne i velmi aktivní den – a večer? Rychlé nabíjení 90W FlashCharge vás vrátí zpět do hry během několika minut.

vivo

Foťák, který zachytí akci bez kompromisů

50Mpx hlavní fotoaparát vám umožní zachytit sportovní momentky. 32Mpx selfie kamera je pak ideální pro rychlé snímky z kotle nebo z výšlapu – ostře, rychle, bez složitého nastavování.

Vivo V50 Lite je na českém trhu dodáváno ve třech precizně navržených barevných provedeních inspirovaných přírodními prvky a uměleckým zpracováním světla.

5G variantu si můžete pořídit v elegantní černé s jemným fialovým tónem (Phantom Black) nebo prémiové, třpytivé zlaté (Titanum Gold). 4G variantu seženete kromě elegantní Phantom Black i ve vyzývavé fialové doplněné o vzor peříček (Fantasy Purple).

Model vivo V50 Lite s 4G připojením a 256GB interní pamětí pořídíte za 6299 korun. Pro náročnější uživatele je u vybraných prodejců připravena i varianta s 5G připojením za 7299 korun. U 4G modelu u vybraných prodejců až do 13. dubna získáte při použití slevového kódu slevu 500 korun, u 5G modelu klesne cena po zadání kódu o celých 800 korun. V obou případech pak získáte adaptér pro rychlé nabíjení vivo 90W FlashCharge jako dárek.