Alpy plné zážitků jen kousek od Česka: Tady to žije!

FLACHAU

Radost z pohybu mezi svahy

Flachau, dějiště Světového poháru v alpském lyžování, se v létě proměňuje v ideální oblast pro ty, kdo hledají rovnováhu mezi pohybem a odpočinkem. Zatímco v zimě se tu svahy plní fanoušky a lyžaři, v létě se krajina utiší a na klidnějších stezkách v údolí nebo v lesích potkáte spíš srnku než frontu cyklistů. Široké údolí řeky Enns, zelené louky a okolní štíty tu tvoří přírodní kulisu pro chvíle, kdy můžete zpomalit, nebo se naopak pořádně rozjet.

Zlehka nebo naplno?

Cyklistika ve Flachau nabízí vše – od pohodových rodinných jízd po rovině až po náročné horské traily. Vyzkoušet můžete gravel pasáže, asfaltky i adrenalinové MTB úseky. Ideálním výchozím bodem je Flachauwinkl, odkud se napojíte na Ennskou cyklostezku. Ta vede třemi rakouskými spolkovými zeměmi a je známá nenáročností, výhledy i kulturními zastávkami. A pokud chcete výzvu, čeká na vás Stoneman Taurista – legendární okruh, který vás provede těmi nejdivočejšími kouty hor.

Pěšky údolím Marbachtal

Flachau potěší i pěší turisty – čeká vás hustá síť stezek všech obtížností. Výlet do tichého údolí Marbachtal vede podél potoka až k horským chatám Prechtlhütte nebo Ennslehenhütte, kde si na terase vychutnáte Kaiserschmarrn s výhledem na Faulkogel. A kdo má chuť na akci, může zkusit lanové parky, via ferraty, canyoning nebo si sjet bobovku Lucky Flitzer.

Jízda plná smyček

Naskočte na horskou bobovou dráhu Lucky Flitzer, která má pořádný spád. Rychlost máte ve svých rukou. A když budete chtít, můžete jet i ve dvou. Otevřeno denně, přímo u dolní stanice lanovky Starjet 1.

Lázně, termály a klid

Pokud hledáte způsob, jak zregenerovat tělo i mysl, zamiřte do Erlebnistherme Amadé. Kombinace vnitřních a venkovních bazénů, saun a tobogánů je skvělá nejen pro dny, kdy se zatáhne, ale i jako finále aktivního dne. Relax si tu můžete dopřát i pod širým nebem, třeba při pikniku u koupaliště ve Flachau, kde si můžete vyhrát i vychutnat pohodu.

HOCHKÖNIG

Hory pro všechny generace

Tři vesnice – Maria Alm, Dienten a Mühlbach – spojuje alpský svět, který mluví ke všem generacím. Děti si zamilují skluzavky místo schodů, rodiče horské traily a babička s dědou výlet lanovkou s výhledem na štíty. Všechno je tu snadno dostupné a všechno stojí za to, od prvního výšlapu až po poslední zastávku u jezera.

Za výhledy bez spěchu

Můžete se vydat po lesních pěšinách s výhledy, kam dojdou i děti, nebo stoupat k salaši, kde vás čeká tatranka s výhledem. Trasy vedou přes pastviny, kolem jezer i ke skrytým výhledům, které vás odmění tichem a výhledem od hutí po hory. Nechybí ani pohodové úseky s flowtraily plné klopených zatáček.

Nejdelší kuličková dráha v Alpách

V Mühlbachu čeká malý poklad – dřevěná kuličková dráha o délce 450 metrů. Kulička projede soutěskou, točí se v mlýnech a překonává mostky i přepážky. Hra, výlet i inženýrský zázrak v jednom.

Po stopách chutí

Kdo nechce stoupat vysoko, může se vydat po stopách místních chutí. Regionální speciality, bylinné dezerty nebo domácí sýry potěší i ty, kdo se jinak spokojí s čokoládovou tyčinkou. V oblasti funguje síť zážitkových kulinářských zastavení, kde si vychutnáte atmosféru i výhled.

Zážitková karta HochkönigCard

Ubytujete-li se v partnerském zařízení, získáte HochkönigCard zdarma. Umožňuje bezplatné výjezdy lanovkou, vstupy na atrakce i do muzeí a další výhody po celý pobyt. Více na www.hochkoenig.at/card

DACHSTEIN WEST

Lanovkový ráj

Tam, kde se Salcbursko potkává s Horním Rakouskem a kde se strmé štíty Dachsteinu zrcadlí v jezerech a pastvinách u Gosau a Hallstattu, leží oblast Dachstein West. Místo, kde jsou alpské výšky díky lanovkám na dosah i bez námahy, a kde každý najde to své – klidné procházky, rodinné výlety, adrenalin i poctivou porci horské pohody. V Dachstein West vedou do hor tři letní lanovky – každá do jiného směru a každá ke svému druhu dobrodružství. Ať už toužíte po klidné vyhlídce, zábavě s dětmi nebo náročné ferratě, tady si na své přijdou všichni.

Gosaukammbahn startuje v Gosau a během pár minut vás dostane ke Gosaunet-Platzerl, odkud se otevírají dechberoucí výhledy na Vorderer Gosausee a okolní masivy. Turistické trasy zvládnou i nejmenší výletníci, a kdo cestuje s kočárkem, může si u horní stanice zdarma vypůjčit sportovní model do terénu. V létě se tu koná i jóga s výhledem na Dachsteinský ledovec – zážitek pro tělo i duši.

Hornbahn v Russbachu míří na vrchol Hornspitzu, kde se snoubí výhledy s rodinnou zábavou. V Brunos Bergwelt čekají děti stanoviště s hádankami, pískoviště s fosiliemi, audiostanice, vodní prvky i lezecké zóny. Nechybí ani vyhlídkový vláček Ameisenexpress. A pokud plánujete cyklovýlet, právě tahle lanovka umožňuje přepravu kol.

Donnerkogelbahn z Annabergu vás přiblíží k alpským hřebenům, které lákají zkušenější turisty na legendární ferratu s „nebeským žebříkem“. Nechybí tu ale ani pohodové trasy a útulné chaty. Jednou z nich je i Rottenhofhütte, která se v srpnu díky filmovému festivalu proměňuje v horské letní kino pod širým nebem.

Zábava pro celou rodinu

Hory v Dachstein West nejsou jen pro zkušené turisty – na své si tu přijdou i ti nejmenší. Kromě herních stanovišť u Hornspitzu nabízí region i řadu dalších zážitků, které potěší malé i velké. Ve St. Martinu čeká celoroční atrakce Woodybob, v Scheffau se zase můžete vydat do soutěsky Lammerklamm – úzkého kaňonu s vodopády, strmými skalami a dřevěnými chodníky těsně nad divokou řekou. Trasa je krátká, nenáročná a vhodná i pro rodiny s dětmi. A pokud hledáte zážitky spojené s místní kulturou, zamiřte na slavnost Alm Musi Roas. Horskými pastvinami se celý den nese živá hudba, vůně jídla a přívětivá atmosféra.

Kilometry výhledů a výzev

V regionu Dachstein West najdete 800 km tras pro pohodové výlety i náročné bikery. Mezi nejoblíbenější výzvy patří dálkový MTB okruh Dachsteinrunde – bez pomoci lanovek, jen vy, stoupání a výhledy, na které se nezapomíná. Kdo touží po pohodlnějším startu jinde, může využít Hornbahn v Russbachu, která jako jediná umožňuje přepravu kol.

