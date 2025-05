Huawei Watch Fit 4 Pro: Nový standard pro outdoorové sporty

S příchodem nové generace chytrých hodinek Watch Fit 4 Pro posouvá Huawei segment lehkých, sportovně laděných nositelných zařízení o další třídu výš. Díky přesné navigaci, offline mapám a vysoké odolnosti míří tyto hodinky na zápěstí všech, kdo se rádi vydávají do přírody – ať už na kole, pěšky nebo po hřebenech hor.

Ne každý den začíná stejně – někdy vyrazíte do práce, jindy si přivstanete, abyste stihli východ slunce nad hřebeny. Právě pro tenhle životní rytmus jsou nové hodinky Huawei Watch Fit 4 Pro jako dělané. Mají styl na denní nošení a zároveň schopnosti, které oceníte ve chvíli, kdy opustíte chodník a vydáte se po lesní pěšině. Tenké, lehké a přitom odolné – takže vás nebudou omezovat v kanceláři ani na horské stezce.

Přesnost, která rozhoduje

Jádrem outdoorových funkcí je Huawei Sunflower Positioning System – duální GPS (L1+L5), která využívá data z pěti satelitních systémů. V praxi to znamená, že ať už jedete na kole mezi poli nebo se motáte lesními stezkami bez signálu, hodinky si udrží přesnou stopu. Oproti předchozí generaci je tak přesnost trasy vyšší až o 30 %. Trasu si navíc můžete dopředu připravit třeba v Komootu, nahrát do hodinek a pak už jen sledovat šipky. Navigace funguje i bez internetu, a když se odchýlíte, hodinky vás na to včas upozorní.

Pro horské výlety a delší túry se hodí také barometrický výškoměr, který ukáže stoupání, klesání i sklon právě zdolaného kopce. Mění se tlak? Hodinky vás varují – což se hodí při změnách počasí, když se z jasného nebe najednou zatáhne. Praktickou vychytávkou je i zpětná navigace, díky které se vždy bezpečně vrátíte na začátek.

Odolné, lehké a připravené na všechno

Tělo z leteckého hliníku s rámečkem z titanu a safírové sklo zaručují hodinkám maximální odolnost proti poškrábání i pádům, přitom si zachovávají extrémně nízkou hmotnost (30,4 g). S tloušťkou jen 9,3 mm navíc skvěle padnou i na menší zápěstí. Na ruce je tak téměř necítíte, ale když dojde na náročnější terén, víte, že vydrží. Pro outdoor aktivity je klíčová i čitelnost displeje. Huawei Watch Fit 4 Pro nabízí 1,82" AMOLED displej s rekordním jasem až 3 000 nitů, který zůstává perfektně čitelný a oceníte jej při ostrém slunci – třeba když jedete na kole a potřebujete rychlý pohled na displej bez zbytečného zastavování.

Zdraví a regenerace pod kontrolou

Kromě sportovních funkcí nabízí Huawei Watch Fit 4 Pro i pokročilé zdravotní sledování. Nový a vylepšený systém Huawei TruSense měří v reálném čase EKG, tepovou frekvenci, okysličení krve (SpO2), úroveň stresu i kvalitu spánku včetně detekce poruch dýchání. Hodinky také samy automaticky rozpoznají, když začnete cvičit, a díky přesným senzorům vám poskytnou spolehlivá data, která využijete při plánování tréninku i odpočinku.

Výdrž, styl a variabilita na každý den

Ať už vyrážíte na vícedenní cyklovýlet nebo dlouhou túru, Huawei Watch Fit 4 Pro vás nenechají ve štychu. Baterie vydrží až 10 dní běžného používání, v režimu intenzivního sportování minimálně týden a přes 20 hodin s aktivní GPS. A když dojde energie? Plné nabití zabere pouhých 60 minut, takže jsou vždy připravené na další akci.

Na výběr jsou tři barevné varianty a různé typy řemínků – od sportovní 3D tkané nylonové verze, ideální na cyklistiku a turistiku, až po elegantní fluoroelastomerové pásky. Každý si tak může najít styl, který mu sedne nejen na sport, ale i do práce či společnosti.

Hodinky lze pořídit na oficiálním e-shopu Huawei. Při přihlášení k odběru newsletteru navíc do 29. 6. získáte kupón se slevou 500 Kč. Hodinky jsou k dostání také u prodejců Alza a Datart.