Fotbalová sezona zdaleka nekončí

Začínáme na Slovensku. Právě u našich východních sousedů odstartuje 11. června EURO U21! Pozitivní zprávou je, že se na turnaji objeví i naše reprezentace. Čeští hráči si postup na Mistrovství Evropy do jednadvaceti let vybojovali v baráži proti silné Belgii. V základní skupině nás čekají tři soupeři, se kterými si zahrajeme o čtvrtfinále. Skupinu rozehrajeme proti Anglii, následovat bude Německo a závěrečný duel obstará zápas se Slovinskem. Velice silná skupina, ze které bude už samotný postup velikým úspěchem. Češi patří na turnaji spíše mezi outsidery. V kurzech sázkové kanceláře Fortuna je kurz na celkové umístění našich v nejlepší čtyřce 9:1, na celkové vítězství dokonce 75:1.

Nechceme ale už před startem EURO U21 házet flintu do žita. Nezapomínejme na faktory, které mohou silně zamíchat kartami v náš prospěch. Tím hlavním je bezpochyby to, kde se turnaj koná. Díky modernizaci sportovní infrastruktury přivítá kompletní turnaj Slovensko. Lvíčata odehrají svou skupinu v Dunajské Stredě, kde se mohou těšit prakticky na domácí atmosféru. Díky dobré dostupnosti sem vyrazí spousta českých fanoušků a dá se předpokládat, že i ti domácí budou minimálně v základní skupině držet palce právě nám. Prakticky domácí prostředí by nás z pozice outsidera mohlo dotlačit k postupu minimálně ze skupiny.

MS klubů

U Mistrovství Evropy do jednadvaceti let nekončíme. Po startu EURO U21 prakticky ihned začne také Mistrovství světa klubů. Fanoušci tak mohou paralelně sledovat dva zajímavé turnaje. Dlouho opomíjená soutěž od FIFA dostává nový kabát. Celkem 32 klubů z celého světa poměří své síly na tomto atraktivním šampionátu. Velkou část účastníků (12) bude logicky tvořit evropská smetánka. Nebude chybět Real Madrid, Manchester City, PSG či Inter Milán. Fanoušci se mohou těšit i na bohaté týmy z Blízkého východu, čtyři zástupce z Brazílie, legendární River Plate a Bocu Juniors z Argentiny či celky z Afriky, Asie a Severní Ameriky.

Uvidíme, zda evropští zástupci dostojí svým jménům a na MS klubů budou patřit mezi hlavní kandidáty na titul, nebo dojde ke vzepjetí fotbalově méně prozkoumaných zemí. Každopádně půjde o turnaj, kde se můžeme těšit na zajímavý fotbal i nové sázkové příležitosti.

