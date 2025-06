Češi řekli, co by udělali s výhrou 100 tisíc měsíčně na 5 let. Padaly nečekané odpovědi

Sto tisíc korun měsíčně po dobu pěti let? Představte si, že tohle není jen sen. Právě takovou výhru nabízejí losy Rentiér od Sazky. Co by si lidé pořídili, kdyby jim na účet pravidelně chodily takové peníze navíc? Průzkum přinesl překvapivě otevřené odpovědi.

Tohle není sen, to je plán na nový život. Tisícovka respondentů z celé ČR popsala, co by si s výhrou dopřáli – a ukázalo se, že spousta z nich má jasno. Od cestování přes zdraví až po rozmary, které by běžně nahlas nikdy nevyslovili. Dodatečný pravidelný příjem mění pravidla hry.

Takhle by výhru roztočili! Češi prozradili, co by si dopřáli

Výhra 100 tisíc měsíčně na pět let. To není trefa do šibenice, ale pořádný gól do života! Stírací losy Rentiér od Sazky přinášejí přesně takový scénář – místo jednorázové sumy přichází další pravidelný příjem, který vám na pět let změní život.

Společnost Sazka ve spolupráci s agenturou Ipsos oslovila* více než tisíc respondentů napříč republikou a ptala se jich: „Co byste dělali, kdyby vám na účet chodilo 100 tisíc měsíčně?“ A odpovědi? Padaly přesné, přímočaré i zcela nečekané.

Cestování, zdraví i bazén pro psa

Téměř polovina lidí uvedla, že by peníze využívala podle nálady. Jednou by si dopřáli něco praktického, jindy by si vyhodili z kopýtka. V žebříčku přání nechyběly dovolené, lepší bydlení nebo podpora zdraví. Ale přišly i kuriózní odpovědi – například bazén ve tvaru písmene S, každý týden jiný parfém, wellness zóna pro psa nebo nákup luxusního másla.

Tajnosti, které by nikdo nepřiznal

Přes 85 % respondentů přiznalo, že by si pořídili něco „pro sebe“ – bez toho, aby se tím chlubili. Od značkových doplňků přes nejmodernější elektroniku až po luxusní erotické pomůcky nebo plastické zákroky. Výhra z losu Rentiér podle nich nabízí svobodu dělat si radost i bez vysvětlování.

Ať už impulzivně nebo s rozvahou – losy Rentiér mají u Čechů své fanoušky. Každý třetí respondent přiznal, že stírá bez přemýšlení, další třetina to bere precizně, pomalu, s důrazem na každý centimetr stírací plochy. A zbytek? Ti mají vlastní rituál. Například stírání v županu v koupelně – pro štěstí.

Rentiér: výhra, která trvá

„Výhra v losech Rentiér může přinést další pravidelný příjem, který lidem umožní víc si užívat život – ať už jde o cestování, zdraví, nebo prostě radost z maličkostí,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů společnosti Sazka.

Papírové i online losy z řady Rentiér nabízejí výhry od 50 do 200 tisíc korun měsíčně po dobu pěti let. Vybrat si můžete z variant Mini, Super, Mega nebo VIP Rentiér. Losy koupíte na více než 7600 prodejních místech po celé ČR nebo online.

*Průzkum pro Sazku probíhal ve dnech 2.–5. června 2025 prostřednictvím online platformy Instant Research agentury Ipsos. Zúčastnilo se jej 1 009 respondentů z celé ČR ve věku 18–65 let.