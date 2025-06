Co stálo za neúspěchem „Lvíčat“ na Euro U21

Již před startem základní skupiny bylo jasné, že s postupem to bude mít naše jednadvacítka velice složité. Ve složení Česko, Anglie, Německo a Slovinsko bylo předem dané, kdo v rukou drží ty největší trumfy. Bylo evidentní, že Česko mezi favority nepatřilo a bohužel i výsledky toto do puntíku potvrdily. Pod vedením trenéra Suchopárka bohužel nezaostával národní tým jen výsledkově, ale také herně, což je kontrastu s tím, co předváděli na domácím EURO U21 Slováci velkým vykřičníkem. Před novým realizačním týmem v čele s Michalem Bílkem tak stojí nelehký úkol.