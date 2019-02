Aplikaci Superlife můžeš zdarma stáhnout v AppStoru nebo Google storu. Během pár minut vytvoříš účet, na který se budou zaznamenávat tvé výkony. Pak už stačí jít jen do sekce Výzvy, přijmout výzvu s názvem Vyhraj startovné a pořádně zamakat. Abys výzvu splnil a mohl být zařazen do slosování o startovné na Superlife Columbia závod do Ostravy, musíš zaběhnout do 70 minut 7,4 kilometru. Že je to pro tebe hračka? Tak se předveď! Čas máš až do neděle 3. března.

Superlife závody Ostrava se rozduní pod nohama běžců. Buďte u toho!

Superlife Columbia razovitý závod, o jehož startovné soutěžíme, se koná 13. dubna v Ostravě. Bude tu pro tebe připravena trasa o délce 7,4 kilometru, která vede houštinami Bělského lesa. Kromě skvělé atmosféry, která vytáhne z každého běžce maximum, tě tu čeká také zajištěné zázemí, medaile nebo občerstvení. Více se dozvíš v závodních propozicích.

Máš to do Ostravy daleko a přesto bys chtěl zazávodit s námi? Nevadí. Pořádáme totiž závody i v Brně, Praze a Říčanech u Prahy. Více informací najdeš na webu www.superlifezavody.cz.