Tradiční jarní akce Do práce se každoročně účastní týmy z celé České republiky. Jejich cílem přitom není „honit“ kilometry, ale zkusit se co nejčastěji dopravovat do práce „na vlastní pohon“ - tedy nejen na kole, koloběžce, ale i pěšky nebo poklusem. Díky své snaze si mohou účastníci zlepšit kondici, ale nepochybně také náladu a vztahy s kolegy. V neposlední řadě přispějí i k čistějšímu ovzduší a bezpečnějšímu provozu ve městech.

Tématem letošního 9. ročníku této výzvy je Homo cykliens. Tedy nový druh člověka - člověk z doby šlapací. Nezáleží, jestli jezdí na horském kole, silničce nebo třeba skládačce. Roli nehraje ani věk nebo pohlaví. Homo cykliens se může stát úplně každý, třeba i vy. Pokud se chcete stát součástí akce Do práce na kole, stačí utvořit s kolegy z práce pětičlenný tým a zaregistrovat se ZDE. Do konce března je startovné nejvýhodnější. Díky naší aplikaci Superlife však můžete získat startovné pro sebe i své kolegy zcela zdarma. Jak na to?

Mobilní aplikace Superlife funguje jako sporttester, který zaznamenává vaše aktivity a může se tak stát komplexním přehledem všech vašich sportovních výkonů. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout v AppStoru nebo Google storu. Během pár minut vytvoříte účet, na který se budou zaznamenávat vaše výkony. Pak už stačí jít jen do sekce Výzvy, přijmout výzvu s názvem Vyhraj: Homo Cykliens a stát se na devět dnů člověkem doby šlapací.

Abyste výzvu splnili a mohli být zařazeni do slosování o startovné Do práce na kole, je nutné během devíti dnů strávit v sedle kola alespoň čtyři hodiny. Je to pro vás hračka? Tak se předveďte. Čas máte až do neděle 10. března.