Písečné duny v Maroku! Čeští bikeři pokoří extrémní závod v poušti

V akci jsou hned čtyři Češi

Letošní ročník seriálu GARMIN TITAN DESERT 2019 odstartuje v neděli 28. dubna na Sahaře v pouštní části Merzouga a během šesti dnů dovede závodníky do konečného cíle, kterým bude Maadid. Na extrémní jezdce čeká v průběhu šesti etap 640 kilometrů s celkovým převýšením přes 5 900 metrů. „Titan Desert je pro mě osobně obrovskou výzvou a bude určitě velkou zkušeností. Mám za sebou dost etapáků, ale příprava na tento pouštní závod byla dlouhá a specifická,“ řekl na adresu marockého závodu Marek Rauchfuss a jeho parťák k tomu dodal: „Bude to velké dobrodružství. Jede se na šest etap, terény nebudou příliš kopcovité, mám takové tušení, že rozhodovat se bude povrchem,“ tipoval Filip Adel. Spolu s Markem bude startovat v dresu We Love Cycling, což je cyklistická platforma, kterou do Čech nedávno přivezla ŠKODA AUTO. Dalšími českými bikery, kteří si vyzkoušejí extrémní pouštní závod, budou Lukáš Mráz a Bohuslav Bábor.

Bez značení, jen s navigací

V extrémním pouštním závodě GARMIN TITAN DESERT 2019 jsou klíčovými aspekty úspěchu vytrvalost, úsilí a navigace. Závod se totiž jede bez značení, jediným vodítkem pro bikery je navigace, která je nezbytnou součástí každého jezdce. Oficiální trasa etapy tak může být vinou nedodržení trasy v navigaci a odchylek prodloužena o další kilometry. Známé jsou případy jezdců, kteří si najeli i desítky kilometrů navíc. „Například druhá etapa je vyloženě navigační. Dostaneme od pořadatelů body, podle kterých pojedeme. Na toto se neumíte v domácím prostředí připravit. Je totiž rozdíl, když jedete podle navigace v prostředí, které znáte, než když jedete uprostřed pouště, kde vás vysadí s pár body, které musíte pro navigaci správně vyhodnotit a dodržet,“ řekl devětadvacetiletý Filip a jeho o rok mladší parťák přikyvoval: „Určitě to bude parametr, který bude rozhodovat. Máme v nových Garminech nejvyšší řady nahrány mapy Maroka. Věřím, že vše zafunguje skvěle.“

Českou stopu na tomto prestižním podniku zanechal bikemaratonec Ondřej Fojtík, který tento závod ovládl v roce 2014. „Je to jeden z nejzkušenějších českých maratonců, specialista na etapáky. Upozornil nás na úskalí závodu, jenž se od doby jeho startu profilově i tratěmi trochu změnil, ale každopádně nám dal věcné rady,“ prozradil před odletem Marek, zatímco Filip upozornil na specifikace výbavy, se kterou vyrazí do každé etapy: „Kromě kola vezeme nářadí, náhradní duše, řetěz, spojku a bombičku. Už jsem jel závody, kde jsem měl více vybavení, ale tady jsme limitovaní váhou. Pokud se nám budou vyhýbat technické problémy, pomůže to k lepším výkonům.“

Škoda Challenge

Svou flotilu vysílá do pouště také ŠKODA AUTO, partner závodu TITAN DESERT 2019. Česká automobilka připravila pro jezdce v páté etapě speciální výzvu ŠKODA CHALLENGE. „V předposlední etapě čeká na jezdce zhruba čtrnáctikilometrové stoupání. Na toho, který zdolá stoupání nejrychleji, čeká na vrcholu bodová prémie,“ řekl Milan Dědek, Brand manager ŠKODA AUTO a dodal, že pro ŠKODA AUTO coby největšího podporovatele cyklistiky u nás je prestižní a velmi atraktivní být součástí podniku, který prověřuje odolnost, odvahu a odhodlání jezdců, protože přesně tyto atributy splňují i vozy české automobilky.

Karavana organizátorů

Marek Rauchfuss s Filipem Adelem se do dějiště pouštního závodu vydali v pátek dopoledne linkou do Barcelony, odkud se charterem přesunuli přímo do centra závodu na Sahaře. V neděli se postaví na start první etapy, která bude měřit 109 kilometrů a start i cíl bude mít v pouštní vesnici Merzouga. V dalších dnech pak trasa postupně vyvede bikery z Merzougy do Ouziny, M’ssici, El-Jorfu až do Maadidu.

Organizační tým, který mimo jiné stojí za realizací takových podniků jako je Tour de France nebo Rock d’Azur, hlásí, že jezdce bude na trati doprovázet 86 mechaniků, 17 lékařů a kuchařský tým. Ostatně ten má v plánu rozdat po celou dobu podniku 20 900 jídel a distribuovat 63 000 litrů vody.