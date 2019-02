Nové běžecké čtení o regeneraci

Jakmile propadnete běhu, samotná aktivita už nestačí a běh potřebujete probírat s přáteli (ideálně taky běžci, jinde to moc nefunguje), vidět na sociálních sítích a číst o něm v článcích nebo knihách. A právě jeden nový, žhavý adept k listování se teď ve světě objevil.

Americká spisovatelka a vědkyně, a sama velice úspěšná sportovkyně, píše o esenciální součásti tréninku, jakou regenerace bezpochyby je, a svoje slova opírá o jasná vědecká fakta v kombinaci s testováním zmiňovaných technik a aktivit na vlastním těle. Kniha se výmluvně nazývá: Good to Go: What the Athlete in All of Us Can Learn from the Strange Science of Recovery.

Publikace má za cíl zorientovat už tak dost zmateného běžce na poli regenerace, kdy přiznává, že v současnosti je velmi těžké udržet krok s aktuálními trendy. Ať už bychom mluvili o před a potréninkových šejcích, masážních válcích, elektrických stimulátorech svalů, kompresním oblečení a tak dále. Autorka se tak pouští do hledání odpovědí, zda je lepší si dát po tréninku ionťák nebo pivo, zkoumá techniky vrcholových sportovců a zkouší ty nejkontroverznější metody na vlastním těle. Kniha je zatím jen v angličtině, ale chystá se i český překlad.