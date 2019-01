Začtěte se do jiného světa. Do kultu běhání ve formě neotřelého časopisu | iSport.cz

Běžecká komunita by se dala rozdělit na dvě skupiny. Do první a větší z nich se řadí všichni ti, pro které je běhání oblíbený sport sloužící pro získání lepší kondice, nebo vyčištění hlavy. Jakmile ale zují tenisky a svléknou propocené oblečení, tak pro ně tento sport přestává existovat a v běžném životě mu nevěnují prakticky žádnou pozornost. Skupina číslo dvě naopak zaštiťuje nadšence a opravdové srdcaře, pro které běh není pouze sport, ale doslova a do písmene životní styl.

Zástupce druhé skupiny poznáte snadno. O běhání mluví prakticky neustále, znají jména všech běžeckých celebrit a spolehlivě budou znát i hodnoty světových rekordů, nebo odpověď na to, kdo vyhrál poslední ročník Berlínského maratonu nebo UTMB. V botníku se to obvykle neobejde bez mnoha párů běžeckých bot určených na silnici, dráhu i terén a chybět nesmí ani knihovna zaplněná řadou knih s běžeckou tématikou.

Když je běhání více, než sport

A právě parta takovýchto do běhu zapálených lidí přišla v roce 2015 s nápadem běžeckého časopisu. Nebyl to ovšem nápad na jen tak obyčejný časopis, jakých je na českém trhu hned několik. Tentokrát to nebudou žádné stránky přeplněné inzercí a neustále se opakující články na témata jako “jak běhat v zimě”, nebo “5 rad pro začínající běžce”. Ne že by takové články byly špatné, ale zkušeným běžcům, kteří už mají za sebou dlouhé sezóny tréninku toho příliš mnoho nepřinesou.

B, neboli Béčko, jak se tento netypický časopis jmenuje jde zcela odlišnou cestou. Zapomeňte na začátečnické rady i chrlení obsahu každých pár dní. Béčko je něco mezi knihou a časopisem, který vychazí jednou za půl roku a potěší oko každého, kdo běháním žije. Pokud si navíc libujete v povedené grafice a kvalitních ilustracích, pak bude váš zážitek o to silnější. Jednotlivé díly se navíc dají dokoupit i zpětně, takže pokud po prvních řádcích u prvního zakoupeného čísla zjistíte, že chcete víc, tak se nemusíte bát, že byste přišli o pět dalších stejně laděných publikací, které od podzimu 2015 spatřily světlo světa.

Kde se dá zakoupit?

V knihkupectvích budete Béčko hledat marně a stejně dopadnete i u novinových stánků. Možnosti k zakoupení jsou dvě. První z nich je online přímo na stránkách časopisu. Jestli ale dáváte přednost nákupu v kamenném obchodě, kde si budete moci časopis nejprve prolistovat, pak se dívejte po běžeckých speciálkách a spřátelených obchodech. Jmenovitě se jedná například o pražský Trailpoint, nebo Běžecký klub Brno. Mezi další města, kde se dá Béčko pořídit patří i Ostravice, Luhačovice, Hradec Králové, Přerov a Valašské Meziříčí. Kompletní seznam prodejních míst najdete na webu brunningmag.cz. Na stránkách časopisu se dají nalézt i malé střípky z obsahu. Čtení papírového Béčka vám to v žádném případě nevynahradí. Pokud si ale chcete nejprve ověřit, že vám styl a jazyk autorů bude vyhovovat, pak máte na jejich blogu vynikající příležitost.

Co naleznete uvnitř?

Forma koresponduje s hutným a kvalitním obsahem, kde hrají hlavní roli rozhovory se zajímavými lidmi doplněné recenzemi knih i filmů. Čas od času se objeví povídka, nebo báseň a chybět nesmí ani prostor pro vybrané běžecké boty, které svým vlivem zásadně ovlivnily chod běžeckého světa. To vše je zabaleno v až neuvěřitelně stylové formě s propracovanou typografií a špičkovými ilustracemi. Jediná inzerce, která se na stránkách Béčka objeví má autorskou formu a na první pohled jí nerozeznáte od ostatních ilustrací.

Sami autoři představují Béčko následovně: “B je běžecký časopis kladoucí důraz na poctivou žurnalistiku a kvalitní grafické zpracování, přičemž nám nejde ani tak o konkrétní téma, jako o přístup, kdy prostřednictvím konkrétního ukazujeme obecné, skrze běh zobrazujeme a reflektujeme svět, v němž žijeme, a našim autorům poskytujeme dostatek času a prostoru, aby mohli jít víc do hloubky a podívat se na věci z různých stran, aby k A dokázali říct i B.”

Místo časopisu bych ale zvolil označení životní styl. Název časopis se totiž odvolává na dnes již legendární klub SK Babice a kdo již měl tu čest prohodit pár slov s některým z jeho členů, ten pochopí o čem je řeč. Babičtí mají běh zakódovaný hluboce ve své DNA a kromě vlastního tréninku tady a teď hltají i běžeckou minulost a přítomnost za hranicemi českého rybníčku. Bostonský maraton je pro mnohé z nich svátek důležitější, než vánoce a největší hvězda není Jaromír Jágr, ale Steve Prefontaine. Chcete-li zažít naplno atmosféru, kterou kolem sebe dokáže tento klub dokonale vytvořit, pak se začtěte do Béčka a vyražte do Babic u Prahy na krosový čtvrtmaraton, který tento klub pořádá každé září.