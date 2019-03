Pravidelná účast na závodech, adrenalin při startovním výstřelu a uspokojení z dobrého výsledku ze závodu působí jako drogy, bez kterých by to jednoduše nebylo ono.

Aktivně sportující populace by se dala rozdělit na dvě poloviny. V té první budou lidé, kteří běhají, jezdí, nebo lyžují z čisté radosti a nepotřebují k tomu porážet své okolí a bořit osobní rekordy. Druhá polovina sportovců ale potřebuje víc, než jen nazout boty a vyrazit na hodinu ven. Pravidelná účast na závodech, adrenalin při startovním výstřelu a uspokojení z dobrého výsledku ze závodu působí jako drogy, bez kterých by to jednoduše nebylo ono.

Vyždímat ze sebe absoutní maximum v jednom konkrétním časovém okamžiku není jen tak a bez toho, abyste věděli co vás na trati čeká se vám to může povést jen těžko. Teoretická připravenost je naprosto zásadní při horských a trailových závodech, kde významnou roli při rozvržení sil hraje výškový profil, technická náročnost terénu a rozmístění občerstvovacích stanic. Zapomínat bychom na ni ale neměli ani v případě silničních závodů, kde vám může ušetřit cenné vteřinky.

Zjistěte si, co vás na trati čeká

Prvním bodem teoretické přípravy je správné nastavení mysli. Čím těžší závod vás čeká, tím důležitější je postavit se na start v dobré psychické pohodě. Jakmile se totiž dostanete do krize a vaše hlava odmítne spolupracovat, pak je s vámi konec a naděje na kvalitní výsledek zmizí v nenávratnu. Říká se, že člověk se nejvíce bojí toho, co nezná. Pokud vám to podmínky alespoň trochu dovolí, pak je dobré se v tréninku co nejvíce přiblížit tomu, co vás čeká při samotném závodě, abyste věděli do čeho jdete.

S tím souvisí i perfektní znalost tratě. Nejlepší možnost je trať absolvovat v rámci tréninku, ale pokud vám to okolnosti neumožní, pak si alespoň pečlivě nastudujte mapu a výškový profil. To se týká silničních i krosových závodů. Není totiž nic horšího, než když ze sebe vydáváte absolutní maximum a pár kilometrů před cílem vás překvapí kopec, který jste vůbec nečekali. V tomto konkrétním případě můžete rovnou počítat s tím, že taková nečekaná překážka váš cílový čas výrazně zpomalí. K tomu by ale vůbec nemuselo dojít, pokud byste o kopci věděli a nechali si na něj dostatečnou energetickou rezervu. Pomyslnou překážkou nemusí být jen strmá stoupání. Je-li závěr závodu z kopce a vy stále běžíte zadrženě, protože nevíte, co vás ještě čeká, pak se připravujete o cenné vteřiny a v případě delších závodů dokonce o minuty, které jste už mohli být dávno v cíli.