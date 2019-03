Není trenér jako trenér! Jak poznat rychlokvašku od erudované persony?

S běžeckými a kondičními trenéry se v posledních letech roztrhl pytel. Běžecký boom je vidět úplně všude a snaha snadno vydělat nemalé peníze je pro množství samozvaných trenérů velmi lákavá. V okamžiku, kdy se aktivně pohybujete v běžecké komunitě, tak na vás nejrůznější nabídky budou skákat v jednom kuse ze všech stran. Na následujících řádcích se vás pokusíme nasměrovat, abyste vybrali trenéra, který běhání opravdu rozumí a za vaše peníze jste dostali maximální možnou kvalitu.

Pozitivní reference

První věcí, podle které můžete trenéra vybírat je doporučení od známých. V okamžiku, kdy se sejde hned několik pozitivních recenzí je jasné, že zvolený trenér nebude úplně špatný. Ne vždy je ale doporučení zcela vypovídající. To, že vás tréninky baví a že odcházíte zničení ještě neznamená, že je trenér opravdu dobrý. Ideální tak je zkombinovat doporučení s následujícími body.

Vlastní výkonnost, nebo teoretické znalosti?

Množství trenérů se rekrutuje z vrcholových sportovců. To, že běhali, nebo stále běhají na špičkové úrovni ale ne vždy znamená, že umí své znalosti a dovednosti předávat dál. Dobrým ukazatelem jsou trenérské licence, odborné kurzy, nebo mnohaletá zkušenost v oboru. I noví trenéři mohou stát za to, ale v takovém případě je to vždy vabank a výsledek nezjistíte jinak, než že to zkrátka vyzkoušíte.

Většina profesionálních trenéru na vyšších úrovních se nikdy ke špičce v dané disciplíně neřadila. To ale vůbec ničemu nevadí. Trénování je především o teoretických znalostech a schopnosti předávat tyto znalosti svým svěřencům.

Velký pozor si dejte na absolventy jednodenních workshopů a kurzů. Ve většině případů se jedná o sportovce, kteří ani zdaleka nedosahují na špičku ve své disciplíně a ani jejich teoretické znalosti nejsou na příliš vysoké úrovni. Čest výjimkám. Internet je ale plný hobíků, kteří několik málo sezón, zvládnou desítku pod čtyřicet minut, absolvují jednodenní kurz a už ve velkém rozjíždí trenérské podnikání. Jistě, i mezi takovými se může najít někdo, kdo zvládne trénovat kvalitně a smysluplně. Má dlouhodobá zkušenost je ale spíše opačná. Naučit trénovat sám sebe i ostatní zabere mnohem více času, než jedno odpoledne a abyste získali potřebné vědomosti o vedení tréninku, technice, výživě, nebo regeneraci, tak to drvá dlouhé měsíce, nebo roky.

Jak tedy na první pohled poznat, zda bude trenér stát za to? Ne vždy je to reálné, ale když si předem zjistíte, že vámi vybraný trenér dosahuje opravdu špičkových výsledků, nebo má ve svém portfoliu celou řadu školení, kurzů a licencí vyšších úrovní, pak je velmi pravděpodobné, že to budou z vaší strany rozumně investované peníze. Dobrým ukazatelem jsou i výsledky svěřenců. Pokud v trenérově skupině ani po x sezónách není nikdo, kdo by se dokázal výrazně zlepšit, nebo dosáhl zajímavých výsledků, pak se dá o trenérových kvalitách velmi pochybovat. Nenechte se zmást výjimkami. V každé větší skupince se najde talent, který by běhal rychle i kdyby trénoval jakkoliv. Pod správným vedením by se mělo zlepšení dostavit jestli ne u všech, tak minimálně u většiny účastníků.

Zjistěte si náplň tréninků

Celá řada trenérů tíhne k tomu své svěřence pořádně zničit. Tento postup je ale dávno překonaný a každý zkušenější trenér vytrvalostních, silových i týmových sportů vám řekne, že tudy cesta nevede. Jistě, bez dřiny a potu se výsledky nikdy nedostaví, ale cílem není odcházet z tréninku po čtyřech a ze schodů kulhat ještě tři dny. Tréninky by měly mít hlavu a patu a dlouhodobou návaznost vzhledem k vytyčeným cílům. Zjistit si, co vlastně od tréninků očekáváte by měla být jednou z prvních otázek, kterou vám trenér položí, než s vámi bude dále pracovat. Na základě vašich cílů by totiž měla být nastavena skladba i intenzita tréninku.

Pro běžce je naprosto zásadní prostor věnovaný technice. Pokud budete mít v hledáčku trenéra sportovce, který svou autoritu staví na výsledcích a uvidíte ho běžet mílovými kroky s tvrdým dopadem přes patu, pak můžete jít s klidným svědomím o dům dál. Správná technika je alfou i omegou rostoucí výkonnosti a důležitou roli hraje i z hlediska prevence zranění. Dosažení co nejlepší techniky by měl být věnovaný nemalý prostor a jak na to by vám měl být schopný ukázat každý trenér bez rozdílu.

Pokud to tedy sečteme, tak zjistíme, že byste se za každou cenu měli vyhnout trenérům bez prokazatelných teoretických znalostí, nebo bez elitní sportovní minulosti. Dobrým ukazatelem jsou výsledky trenérových svěřenců a zapomínat nesmíme ani na pozitivní reference od ostatních běžců. S trenérem si před prvním tréninkem osobně promluvte, nebo alespoň zavolejte, abyste se ujistili, že je vám sympatický a dovedete si představit, že s ním trávíte nemalou porci času. Zjistěte si náplň tréninků a zvažte, jestli vám budou více vyhovovat skupinové lekce, které obvykle bývají zaměřené na rozvoj výkonnosti, nebo lekce individuální, při kterých je mnohem více prostoru na zlepšení vaší techniky.