Trailové běžecké závody vás snadno nadchnou. Krásná příroda, náročný terén a bezprostřední kontakt s přírodou si získává stále více běžců. A to i ty, kteří drtivou většinu svého života tráví ve velkých městech. Pokud právě vy patříte do této skupinky, připravili jsme pro vás seznam pěti pražských pěkných míst, kde posílit odraz v kopečcích a vyhnat tepovku na maximum.

Praha po schodech

Když mluvíme o tréninku kopců, zapomenout nesmíme na schody. Milované a nenáviděné tréninky spočívají jednoduše ve výběhu nahoru do schodů. Připravte se, že se vám budou podpalovat stehna a tepovka vyletí do nebeských výšin. Náročný trénink ale později zužitkujete v podobě silných nohou, dobré fyzičky a do kopců to poletí skoro samo!

A kam na ně? Osvědčily se například ty vedoucí k letenskému metronomu, extra zdlouhavé schody na Vítkov, kombinace stoupání na schodech na Vyšehrad s rychlým seběhem dolu nebo třeba ty vedoucí k Pražskému Hradu. Poslední zmíněné jsou super pro jejich abnormální šířku, ale pozor! Doporučuji vyrazit buďto brzy ráno nebo pozdě večer, pokud nechcete trénink spojit se slalomem mezi davy turistů.