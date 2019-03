Snažíte se pravidelně běhat, ale každou chvíli narážíte na nedostatek motivace? V tom případě pro vás máme pět zaručených tipů, které vám pomohou s překonáním běžecké deprese.

Nebojte se střídat sporty Nejen běháním živ je člověk. To samé platí i pro další vytrvalostní sporty. Ať už je pro vás hlavní disciplínou běhání, jízda na kole, nebo běžky, nebojte se sporty občas prostřídat. Vyhnete se tak tomu, že pro vás tréninky začnou být monotónní a nudné. Jiný sport přinese úplně jiné zážitky a velmi často i nový impuls. Navíc posílíte i jiné svalové skupiny než obvykle a tím snížíte riziko přetížení, nebo zranění. Hlavní sport by i nadále měl dostávat největší časovou dotaci, ale pokud budete část tréninků trávit v sedle, místo v běžeckých botách (nebo naopak), tak by se to na vaší výkonnosti nemělo nijak zásadně projevit. Neexistuje žádný univerzální návod na to, jak sporty kombinovat a kolik času trávit jakou disciplínou. Orientujte se podle svých pocitů. Pokud se ráno vzbudíte a už jen samotná myšlenka na běh ve vás budí odpor, pak dejte s klidným svědomím přednost jízdě na kole, nebo třeba návštěvě posilovny. Co si o tom myslí rekreační běžci? "Běhání je dlouhodobě můj nejoblíbenější sport, ale ne vždycky se mi chce obout boty a vyrazit. Obvzlášť v zimě to bývá pravdová zkouška morálu a často dám přednost návštěvě bazénu. Sauna po plavání je dobrá motivace a já pak nemám špatný pocit, že jsem zůstal sedět doma." Říká k tomu nadšený hobík Martin K. První Superlife Columbia závod bavil. 720p 360p REKLAMA

Vytvořte si z tréninku rutinu Základem pro to, abyste vůbec nemuseli řešit nedostatek motivace je vytvoření návyku. Během prvních několika týdnu se dost možná budete muset nutit do toho, abyste vůbec vyrazili ven, ale po relativně krátké době zjistíte, že je pro vás trénink naprosto přirozená součást dne a svůj den si bez něj už nedokážete představit. Rutina ovšem neznamená slepé opakování neustále dokola. V takovém případě se dostaví nuda a odpor k monotónnosti o čemž byla řeč v rámci předchozího bodu. Zkoušejte střídat trasy i tempo, aby byl každý trénink alespoň lehce odlišný. V okamžiku, kdy tato metoda selže přichází na řadu výše zmíněné střídání různých sportů. Většina běžců si ale dříve či později dokáže vytvořit natolik pravidelný a zároveň různorodý tréninkový plán, že potřebu střídat sporty vůbec nemá. S nedostatkem motivace občas bojuje prakticky každý. "Nejhorší je to vždycky po nemoci, nebo tréninkovém výpadku. Prvních pár dní je kritických a já se vždycky musím prvních pár dní nutit silou. Po týdnu se to ale zlomí a já se začnu ráno probouzet s myšlenkou na běh," dodává Patrik, který běhá prakticky každý den do práce. Běh je v současné době v Česku fenomén. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Nastavte si dosažitelné cíle Častým důvodem ke sportovní depresi jsou nerealistická očekávání. Aby k něčemu takovému vůbec nedošlo je důležité si nastavit dosažitelné cíle. Zapomeňte na své okolí. Roli zde hraje věk, hmotnost, sportovní minulost i genetika. Díky tomu žádní dva lidé, kteří začínají běhat nebudou běhat stejně rychle. Někdo je rychlejší, někdo pomalejší. To ale neznamená, že se to za rok nemůže změnit. Nenechte se tedy zdeptat výkony lidí okolo sebe a nastavte si cíle, které odpovídají vaší aktuální fyzické kondici. Pokud vydržíte a budete poctivě trénovat, pak se už velmi brzy dočkáte viditelných pokroků. Nezapomínejte ale, že podmínkou je nepřepálit začátek. "Nereálné a příliš ambiciózní cíle si nastavuje většina začátečníků. Výsledek je vždy stejný. Demotivace, deprese a zanevření na jakýkoliv další trénink. Přitom se stačí oprostit od svých ambicí, začít pěkně poma,u a užívat si, jak se dokáži pomalu, ale jistě zlepšovat s každým dalším tréninkem." Má jasno běžecká trenérka Radka. Běžci se vydávají na trať v prvním letošním Superlife Columbia závodu • Foto Barbora Reichová (Sport)

Naplánujte si dopředu celou sezonu Častým pomocníkem pro udržení dlouhodobé motivace je plánování celé sezony už na začátku roku. Vysněný závod na konci léta vás totiž nenechá v klidu už na začátku jara. Chcete tam přece předvést kvalitní výkon, nebo ne? Obzvlášť u delších distancí se říká, že závod se neptá na to, co jste dělali poslední měsíc, ale na to, co jste dělali poslední rok. Toho se dá krásně využít k motivování i ve dnech, kdy se vám do sportu opravdu nechce. Vidina vzdáleného cíle, na který se opravdu těšíte, dokáže s fyzickou i psychickou kondicí hotové divy. "Když chcete sbírat kvalitní umístění, tak se musíte každý den zvednout a odtrénovat naplánovanou dávku. Někdy je to ale pořádná zkouška morálu, když je venku škaredě a nohy bolí. Vždycky mi pomůže podívat se do kalendáře a spočítat si, kolik času zbývá k hlavnímu vrcholu sezony. V ten okamžik si vždycky uvědomím, že každý den, kdy bych se na trénink vykašlal se podepíše na výsledku." Přidává pohled výkonnostního závoďáka Ondra. Jaroslav Blažek se stal vítězem Columbia Superlife závodu. • Foto Barbora Reichová (Sport)