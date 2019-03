Osm NEJ filmů o běhání: start zapálením cigarety, dřina na okruhu F1

Potřebujete pořádně namotivovat, nebo vás prostě jen baví všechno spojené s běháním? Pak pro vás máme osm tipů na dechberoucí a strhující běžecké filmy a dokumenty, po jejichž shlédnutí vám spadne čelist a vy budete mít neodolatelnou chuť vyběhnout.

Summits of my life Summits of my life • Foto Summits of my life Epické záběry a životní příběh největší hvězdy horského běhání. Třídílná série zachycuje nejen zdolání vysněných vrcholů, ale i celý život Kiliana Jorneta. Při sledování Summits of my life se s Kilianem vypravíte na Mt. Blanc, Aconcaguu, Mt. Everest i další vrcholy. Dech vám vyrazí extrémní skialpinistické kousky i Kilianova neuvěřitelná lehkost a rychlost běhu v horách. Pokud se před nadcházející sezónou potřebujete pořádně navnadit na trailové běhání, pak je Summits of my life jasnou volbou.

In the high country In the hight country • Foto In the hight country Tony Krupicka je žijící legenda, která inspirovala miliony běžců po celém světě. Je to už deset let, co Tony společně se značkou New Balance stvořil jednu z prvních minimalistických bot světa a doslova nakopl éru přirozeného běhání. V posledních letech sice Tonyho na závodech potkáte spíše výjimečně, ale to neznamená, že už nemá co říct. Jeho životní filozofie a logické myšlení nepřestávají udivovat ani po tolika letech. In the high country smazává linii mezi běháním a lezením a ukazuje, že lidé a hory patří k sobě.

Unbreakable: Western States 100 Unbreakable: Western States 100 • Foto Unbreakable: Western States 100 Dokument o legendárním ročníku kultovního závodu Western States 100, kdy se na startu seřadila všechna velká jména horského běhání. V roce 2010, který dokument zachycuje to byly Tony Krupicka, Kilian Jornet, Hal Koerner a Geoff Roes. Během 105 minut se s běžci vydáte na 161 kilometru dlouhou trasu v rozžhavených kalifornských kaňonech. Dramatický průběh závodu je prošpikován rozhovory se zajímavými osobnostmi a ukázkami z historie tohoto nejstaršího stomílového závodu na světě.

Barkley marathons: the race that eats its young Barkley marathons: the race that eats its young • Foto Barkley marathons: the race that eats its young Barkley Marathons je závod, který je naprosto unikátní ve všech směrech. Kde jinde se startuje zapálením cigarety, místo kontrolních bodů nosíte organizátory stránky vytržené z knih a do cíle se obvykle nedostane nikdo ze startujících? Dokument vám představí zákulisí tohoto nejtěžšího trailového závodu světa a strhujícím způsobem představí únavu a bolest spojenou s extrémní fyzickou zátěží a zároveň neuvěřitelnou sílu lidské mysli, která doslova hory přenáší.

Breaking 2 Breaking2 • Foto Nike Hory protentokrát vyměníme za silnici a vydáme se na závodní okruh F1 v italské Monze. Kdo aktivně sleduje světové běžecké dění, ten už ví, že bude řeč o dokumentu zachycujícím Nike Breaking2. Tři vybraní atleti se s pomocí hordy vodičů a profesionálního týmu trenérů, fyzioterapeutů a vývojářů snaží pokořit hranici dvou hodin na maratonské distanci. Ještě nikdy nikdo neběžel tak rychle a pokud by se jim to mělo podařit, pak se stanou vytrvaleckými legendami.

Race Race • Foto Race, the movie Race je životopisné drama pojednávající o profesionální kariéře sprintera a dálkaře Jesse Owense. Děj se točí okolo olympiády v Berlíně a je okořeněn bojem proti rasismu, milostnými zápletkami i přátelstvím a rivalitou mezi atlety. Dnes je jen těžko představitelné, jak složitý musel být život černošského atleta ve čtyřicátých letech, děj snímku Race nám to alespoň částečně přiblíží.

Prefontaine Steve Prefontaine • Foto Prefonteine, the movie Steve “Pre” Prefontaine byl důvodem prvního celosvětového běžeckého boomu. Tento krosař a dráhař s nepřehlédnutelným knírem proslul svou sebedestrukční taktikou vyběhnout v maximálním tempu hned od začátku. Tato taktika obvykle znamenala, že buď vyhraje neuvěřitelným rozdílem, nebo absolutně vybuchne. Kromě světlých okamžiků dojde ve filmu i na bolestivá selhání a vše zakončí závěr, který byste v biografii jednoho z největších atletů všech dob nejspíš nečekali.