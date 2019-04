Laura je po vážné nehodě upoutaná na vozík. Přesto stále sportuje

Laura Grace Beck byla vášnivou turistkou, zahradnicí a klavíristkou. Milovala fitness, umění a výlety do přírody. V roce 2016 se jí ale otočil život vzhůru nohama. Po narozeninové oslavě svého manžela Jacoba se Laura rozloučila se svou matkou i bratrem a sedla do auta. To o několik minut později narazilo do stromu.

Jacob a jejich dva psi neměli ani škrábnutí, kdo ale málem přišel o život, to byla Laura. Autonehoda způsobila ženě poškození míchy, které do aktivního života mladé ženy vždy přináší nespočet obrovských komplikací. Po ochrnutí těla od pasu dolů následovalo několik dalších obtíží. Laura dosud nemůže hýbat prsty, trápí ji inkontinence, neschopnost regulovat tělesnou teplotu, problémy s krevním tlakem i sexuální dysfunkce.

Foto Laura Grace Beck

Se všemi těmito těžkostmi se Laura potýká každý den. Se svou životní láskou má pevné manželství, a to je to, co ji drží nad vodou. "Můj skvělý muž mi dává sílu." Laura ale nesedí doma a nestěžuje si, právě naopak. Jezdí po výletech, hraje si s dětmi, skáče padákem a pravidelně cvičí.

Tato mladá žena má neustále smích na tváři a i přes krutý osud, který ji potkal, se účastní všech každodenních aktivit. Je to člověk s pozitivním myšlením, a to je to, co na ní všichni milují. "Jsem ráda, že mohu trávit čas se svou rodinou, svými psy a manželem. Čas s nimi je dar a já si ho vážím," dodala na závěr statečná Laura.

Článek vyšel na webu prozeny.blesk.cz. Další životní příběh ženy, ke které nebyl osud úplně přívětivý, najdete ZDE.