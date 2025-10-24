Předplatné

Dohodu o novém termínu v Rijece musela potvrdit policie. Měnil se postoj Sparty?

Deštivý večer v Rijece. Rozhodnutí proti fotbalu, šlo o zdraví hráčů a nikoho to nebavilo
Jiří Fejgl
Konferenční liga
PŘÍMO Z RIJEKY | Druhý - a věřme, že závěrečný - díl seriálu se blíží. Sparta dohraje duel Konferenční ligy v Rjiece, který ve čtvrtek po prvním bezbrankovém poločase, utopila průtrž mračen, v pátek od 16 hodin. Dohoda na termínu byla poměrně jednoduchá, odlišoval se však pohled obou stran na čtvrteční události, šlo o to, zda se za každou cenu snažit utkání dohrát.

Brian Priske, trenér Sparty, to už naznačil v nočním prohlášení. „Chtěli jsme hrát a udělat vše pro to, aby se zápas dohrál,“ popsal první dojmy. Ale pak musel názor změnit: „Po restartu se však podmínky ještě zhoršily. V tu chvíli šlo především o zdraví hráčů na obou stranách. Cítíme, že zápas měl být přerušen dříve.“

V Rijece bylo znát, že domácí chtějí za každou cenu pokračovat, s placem dělali všemožné pokusy. Nutno říct, že i vydařené. Ale nával vody byl takový, že ani ony nestačily.

Sparta držela na začátku stejný názor, který naznačil Priske. Je to pochopitelné, přerušení znamená časové i finanční těžkosti, důkazem budiž, že Letenští už odložili nedělní ligový duel s Bohemians na úterý.

Nálada pro pokračování však vymizela. Priske po druhém startu postupně začal dávat najevo, že to dál nejde. Nutno říct, že oprávněně, hřiště bylo jednoznačně nezpůsobilé. Hrozilo zranění, i když pánové na place se snažili být opatrní.

Nakonec se mu přání splnilo, a tak bylo nutné rozjet rychlou akci. Ihned bylo jasno, že se bude hrát v pátek odpoledne, šestnáctá hodina seděla oběma soupeřům. Přesto bylo třeba čekat na schválení od policie a dalších záchranářských složek.

Samotné dohrání pojede podle jasných pravidel. Jen rozcvička, žádný nástup, začíná se přece od druhé půle. Žlutá karta, již viděl záložník rudých Sivert Mannsverk platí. Mužstva nastoupí ve stejných sestavách. Pokud by došlo ke změně na hřišti, jde o klasické střídání. Totožné by měly být rovněž soupisky. Domácí z ní chtěli vyškrtnout mladého brankáře a vyměnit lékaře, jenže nepochodili.

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Sparta11004:13
15Lech Poznań21015:33
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21Lincoln21012:63
22KF Drita20202:22
23Häcken20202:22
24KuPS20201:12
25Omonia Nikósie20111:21
26Shelbourne20110:11
27Olomouc20111:31
28Universitatea Craiova20111:31
29Breidablik20110:31
30Rijeka10010:10
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

