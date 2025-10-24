Dohodu o novém termínu v Rijece musela potvrdit policie. Měnil se postoj Sparty?
PŘÍMO Z RIJEKY | Druhý - a věřme, že závěrečný - díl seriálu se blíží. Sparta dohraje duel Konferenční ligy v Rjiece, který ve čtvrtek po prvním bezbrankovém poločase, utopila průtrž mračen, v pátek od 16 hodin. Dohoda na termínu byla poměrně jednoduchá, odlišoval se však pohled obou stran na čtvrteční události, šlo o to, zda se za každou cenu snažit utkání dohrát.
Brian Priske, trenér Sparty, to už naznačil v nočním prohlášení. „Chtěli jsme hrát a udělat vše pro to, aby se zápas dohrál,“ popsal první dojmy. Ale pak musel názor změnit: „Po restartu se však podmínky ještě zhoršily. V tu chvíli šlo především o zdraví hráčů na obou stranách. Cítíme, že zápas měl být přerušen dříve.“
V Rijece bylo znát, že domácí chtějí za každou cenu pokračovat, s placem dělali všemožné pokusy. Nutno říct, že i vydařené. Ale nával vody byl takový, že ani ony nestačily.
Sparta držela na začátku stejný názor, který naznačil Priske. Je to pochopitelné, přerušení znamená časové i finanční těžkosti, důkazem budiž, že Letenští už odložili nedělní ligový duel s Bohemians na úterý.
Nálada pro pokračování však vymizela. Priske po druhém startu postupně začal dávat najevo, že to dál nejde. Nutno říct, že oprávněně, hřiště bylo jednoznačně nezpůsobilé. Hrozilo zranění, i když pánové na place se snažili být opatrní.
Nakonec se mu přání splnilo, a tak bylo nutné rozjet rychlou akci. Ihned bylo jasno, že se bude hrát v pátek odpoledne, šestnáctá hodina seděla oběma soupeřům. Přesto bylo třeba čekat na schválení od policie a dalších záchranářských složek.
Samotné dohrání pojede podle jasných pravidel. Jen rozcvička, žádný nástup, začíná se přece od druhé půle. Žlutá karta, již viděl záložník rudých Sivert Mannsverk platí. Mužstva nastoupí ve stejných sestavách. Pokud by došlo ke změně na hřišti, jde o klasické střídání. Totožné by měly být rovněž soupisky. Domácí z ní chtěli vyškrtnout mladého brankáře a vyměnit lékaře, jenže nepochodili.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off