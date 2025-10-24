Gudas opustil přestřelku v Bostonu a už se nevrátil. Ale koleno problém není
Z přestřelky vyšel vítězně Anaheim. Mikael Granlund zažil první pětibodový zápas kariéry, na Petra Mrázka směřovalo celkem 36 střel. Ducks v Bostonu vyhráli 7:5. Ale ještě v první třetině přišli o kapitána. Radko Gudas uklouzl v souboji o kotouč s Jeffreym Vielem a narazil do mantinelu. Postavil se na nohy, ale záhy odstoupil ze hry. Už se nevrátil, jeho tým dohrával utkání s pěti zadáky.
Nebylo zřejmé, co mu způsobilo újmu. Gudas byl pod tlakem dotírajícího útočníka Bruins. Ve snaze vybojovat zpátky puk se pokoušel o obrat a upadl. Klub ještě během utkání oznámil, že do utkání už nezasáhne kvůli zranění v dolní části těla. Na ledě strávil 35letý český obránce necelé čtyři minuty.
„Měl jsem problémy s kolenem, nevím, jestli budu muset podstoupit zákrok,“ zmínil se Gudas letos na jaře v rozhovoru pro Sport magazín. Tyto potíže byly důvodem, proč nejel na letošní mistrovství světa. „Nejde o nic hrozného, hrál jsem pořád. Kdybychom byli v play off, pokračuju dál. Pokud by se šampionát konal v Praze, pojedu s tímhle taky. Ale příští sezonu nás čeká olympiáda. Tam bych chybět nechtěl,“ vysvětloval.
Problém nakonec vyřešil jen rehabilitací, operace nebyla nutná. „Nešlo o nic vážného, cítím se dobře,“ řekl později. Na sezonu se připravoval jako obvykle. Jenže právě problémy s kolenem ho mohly už dřív limitovat. Po oslnivém ročníku 2023/24, kdy vedle něj ohromně vyrostl tehdy ještě nováček Jackson LaCombe, pokračoval v první dvojici s americkým bekem. Patřil k lídrům defenzivy i v kabině Ducks.
Anaheim už v tomto ročníku jednu přestřelku zažil, 11. října v San Jose porazil Sharks 7:6 v prodloužení. Gudas si připsal jednu asistenci, dvakrát vypálil na branku, tři střely zblokoval a taky byl po dlouhé době minus 3. Houževnatý bek proslul dunivými hity, občas zaduněl i jeho tvrdý příklep. Do záznamů se však jako střelec nebo nahrávač pravidelně nezapisuje. V šesti sezonách po sobě nepřekročil hranici 20 bodů, zato pětkrát v řadě měl aspoň 200 hitů a čtyři sezony za sebou zaznamenal nejmíň 100 bloků.
Síla a důraz ke Gudasovi patřily vždycky. Ducks mají i na modré čáře dost hráčů, kteří dovedou být kreativní s pukem. Gudase zdobí především spolehlivost. A jeho jednoduchá hra je možná nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Odpalovat puky, posílat je do ohně, bourat soupeře.
Před sezonou 2024/25 byl jmenován kapitánem Ducks. Stal se jejich klíčovým lídrem a jedním z nejplatnějších bijců na oslabení. Gudas byl rovněž jmenován do první šestice hráčů pro zimní olympiádu 2026 v Miláně, což svědčí o jeho důležitosti pro národní tým. Poté, co pomohl Česku vybojovat zlato na loňském mistrovství světa, letošního šampionátu se ze zdravotních důvodů nezúčastnil. Upínal se právě k turnaji pod pěti kruhy.
V Bostonu hrál Anaheim třetí zápas z pěti na desetidenním tripu. Zbývají ještě utkání na ledě Tampy a šampionů z Floridy. U Gudase se čeká, co bude. Pokud by příště nemohl nastoupit, naskočí místo něj v sobotu Ian Moore a větší role se zhostí další zkušený pravák Jacob Trouba. Ale koleno tentokrát problém není, podle informací webu iSport by se mohlo jednat o natažené tříslo. Gudasův stav byl zatím klasifikován jako krátkodobý výpadek kvůli zranění v horní části těla.
