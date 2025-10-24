Přeloženo! Derby Sparty s Bohemians se kvůli dohrávce v Rijece bude hrát až v úterý

Předplatné

Chance Liga
Utkání 13. kola Chance Ligy mezi Spartou a Bohemians 1905 se místo v neděli odehraje v úterý od 17:00. Letenští až v pátek od 16:00 budou dohrávat druhý poločas zápasu 2. kola ligové fáze Konferenční ligy v Rijece, který byl ve čtvrtek kvůli hustému dešti po úvodním dějství za stavu 0:0 předčasně ukončen. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, tak vyhověla žádosti Sparty o posunu pražského derby kvůli nedostatečnému časovému rozestupu, který by měla mezi dvěma soutěžními duely. V neděli se mělo hrát od 15:30.

Letenští měli původně příští středu nastoupit k osmifinále domácího poháru na hřišti druholigového Artisu Brno. Kvůli virovému onemocnění domácího mužstva byl ale zápas ve čtvrtek odložen. O náhradním termínu se teprve rozhodne.

V aktuální sezoně nejvyšší soutěže jde o čtvrtý odložený zápas. V prvních dvou případech byla důvodem účast týmů v evropských pohárech. Nejprve se v normálním termínu nehrál duel Mladé Boleslaví s Plzní na žádost hostů. Viktoria v náhradním termínu zvítězila jasně 5:0.

O odklad úspěšně zažádala i Ostrava, její utkání v Pardubicích se uskutečnilo až zkraje října a vyhrála ho 1:0. Baník navíc nedohrál ani domácí zápas 2. kola s Teplicemi, který byl po 25 minutách za stavu 1:0 pro Slezany přerušen kvůli nepříznivému počasí. Souboj se dohrál v polovině září a skončil 1:1. Kvůli virovému onemocnění v kádru Bohemians v původním termínu neproběhl ani jejich duel s Mladou Boleslaví. Odehrál se až ve středu (1:1).

Souboj mezi Rijekou a Spartou měl výkop ve čtvrtek v 18:45. Kvůli nepříznivému počasí a výrazně podmáčenému trávníku sudí Robert Jones duel přerušil už ve 12. minutě. Po kontrole hrací plochy rozhodl o pokračování - míč už se ve vodě nezastavoval a hřiště vypadalo lépe. Jeden z pořadatelů na zlepšení stavu hrací plochy využil fukar. Hrát se znovu začalo po dvou hodinách ve 21:00.

Zápas ale okamžitě znovu připomínal úvod. Prakticky celé hřiště opět za hustého lijáku nasáklo vodou, ke konci úvodního dějství navíc hřmělo a blýskalo se. Jones v průběhu přestávky přišel k postranní čáře a hvizdem duel ukončil.

