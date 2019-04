Čech na nejtěžším závodě světa. Problémy v rodině i nevelké peníze

Jak jste se dostal k extrémním závodům Adventure Race?

„K tomuto sportu jsem se dostal při studiu na Vysoké škole ekonomické. Mají tam outdoorové sporty a já je vždy dělal, tak jsem se do toho oddílu přihlásil. Objížděl jsem závody po republice a reprezentoval jsem univerzitu. Vedoucí oddílu je jeden ze současných závodníků v Adventure Race. Přes něho jsem se pak dostal k mezinárodním závodům, protože se mi dařilo na menších akcích.“

Měl jste velký strach a respekt, když jste se poprvé vydal na MS?

„Z mé strany určitě. Loni jsem zažil už své desáté mistrovství světa, a když jsem absolvoval to první, které bylo v Portugalsku, tak jsem ještě neměl tolik zkušeností z takhle dlouhých závodů. Původně jsem byl náhradník a naskočil jsem za zraněného kolegu. Byla to pro mě velká zodpovědnost, protože tam nejedete jen sami za sebe, ale za celý tým. Jakýkoliv osobní neúspěch znamená pokažení výsledku celého týmu.“

Jak se dá připravit a natrénovat na tak těžký závod?

„Přípravu je nutné dělat dlouhodobě. V tomto sportu musíte být všestranný a trénovat různé sporty. Druhá věc je, že jsou to extrémní vytrvalostní závody, tak nelze trénovat v nižší intenzitě. Je potřeba tomu věnovat čas. Trénink se musí skloubit s osobním životem. U nás v Čechách máme nejslabší disciplíny kajakové etapy. Švédové nebo Novozélanďané trénují během přípravy na vodě mnohem víc, protože k tomu mají lepší podmínky. Každý závod je úplně jiný a nemůžete se na to připravit, protože nevíte, do čeho jdete. Vždycky se musíte přizpůsobit terénu a mapovým podkladům. Hodně důležité jsou tak zkušenosti. Dostáváme se na úroveň, že už si dokážeme poradit v každé lokalitě a situace rychle řešit. To nám pak pomáhá k dobrým výsledkům.“

Co je Adventure Race? Týmové závody pořádané v nejzajímavějších místech dané země, při kterých se střídá několik disciplín. Základem je orientace podle mapy v mnohdy náročném terénu, kde týmy stráví několik dní a postupně musí projít kontrolními body. Nejdelší a nejextrémnější závody mohou být delší než týden. Základními disciplínami každého Adventure Race jsou běh, jízda na horském kole a kajak. Závod ale mnohdy obsáhne i další sporty jako lezení, rafting, plavání, canyoning nebo jízdu na koni.

Podle pravidel nesmíte mít během závodu mobil a ani GPS navigaci. Není vám z toho občas úzko?

„Je to pravidlo závodu. Stejně jako v orientačních sportech. Vnímám to jako správnou cestu, že jsou přístroje zakázány. Z bezpečnostního hlediska s sebou máme zařízení, kterým si můžeme přivolat pomoc. Helikoptéra pak ví, kam se má vydat.“

Vybavujete si nejtěžší chvíle, jaké jste si prožil během Adventure Race?

„Velmi těžká situace nastala na MS v Brazílii, kde bylo strašné horko, a během jedné etapy měl kolega úpal. Pokračovali jsme dál v mírnějším tempu, přesto se to dostalo do situace, kdy opakovaně zvracel a kvůli horku byl i dehydratovaný. Museli jsme ze závodu odstoupit. Byli jsme uprostřed divočiny a ještě jsme pak hledali záchytný bod s organizátory. Je hodně situací, kdy se člověk může dostat na dno. V ten moment vám musí pomoci tým. Když má jeden člen slabší chvilku, tak je důležité to včas podchytit a zareagovat na to.“

Prožíváte ve vaší čtveřici někdy ponorkovou nemoc?

„V závodě je hlava hodně důležitá a psychicky musíte být na závod připraven. Musíte spolu fungovat i celý tým. U některých soupeřů vidíme, že když nemají tolik zkušeností, tak jim to tolik nefunguje. Tým si projde hodně těžkými chvílemi. My jsme na sebe zvyklí, a když je někdo z nás na hraně vyčerpání a přestává to zvládat i hlava, tak je potřeba, aby ho tým podržel.“

Jak se na závod připravujete po psychické stránce?

„Dříve jsem byl hodně nervózní před závody. Věděl jsem, do jaké jdu zátěže. Dnes už to beru víc s přehledem. Je to o zkušenostech a absolvovaných závodech. Důležité je připravit se na délku závodu a nastavit na to tělo i hlavu, aby nás nic nerozhodilo.“

Při Adventure Race absolvujete jízdu na kole, kajaku, lezecké disciplíny, běh… Co máte nejraději a co je pro vás nejhorší?

„Slabší jsme ve vodáckých etapách, pokud zrovna nejde o jízdu na řece, kde jsme docela silní. Horší je to pak na moři. Velmi silní jsme v cyklistických etapách a máme je i nejraději. Za sebe nemůžu říct, že by mi některé disciplíny nevyhovovaly. Vždy se těším, protože to jsou velké zážitky.“

V jakých částkách se pohybujete v rámci rozpočtu na závod MS?

„Záleží na lokalitě, kde se závod pořádá. Zhruba jde o částku kolem 400 tisíc korun na tým.“

Je možné vydělat si na Adventure Race na prize money?

„Na velkých závodech, jako je Světový pohár nebo mistrovství světa, jsou finanční odměny za prvních pět míst. Ty výhry jsou hodně zajímavé. Dá se na tom i vydělat, protože to nepokryje pouze náklady, navíc hodně týmů má i sponzory.“

Loni jste na MS skončili čtvrtí. Jaký cíl máte pro letošní šampionát na Srí Lance?

„Těžko se nám to bude určovat. Dosáhli jsme naposledy historického úspěchu, se kterým jsme úplně nepočítali. Samozřejmě jsme chtěli být vysoko, ale v té konkurenci jsme původně měli cíl být v nejlepší desítce. Předtím jsme byli nejlepší na 8. místě. Nechceme si dávat nižší cíle, než co už jsme dokázali, moc by se nám líbilo být na stupních vítězů. Pokud budeme v nejlepší pětce, tak budeme spokojení.“

Jaká je vaše taktika?

„Propracováváme se stabilním tempem na lepší pozice. Nechceme jít od začátku na hraně. Zrychlujeme až během závodu.“

Náročné to musí být i pro vaši rodinu...

„Konkrétně tohle je můj problém posledních tří let. Těžko se mi kloubí dohromady příprava s rodinným životem. Kolega a kolegyně z týmu rodinu nemají, tak se přípravě mohou věnovat déle. Není ani moc času na rodinnou dovolenou. Vybírám si hlavní závody v roce a přípravu směřuji hlavně k mistrovství světa. Neplýtvám tak čas a energii na menší závody.“