Konečně se nám začalo oteplovat. Jste spíše letní nebo zimní typ?

„Jsem spíše letní člověk. Mám ráda teplé počasí a opravdu mi nevadí ani vysoké teploty. V létě navíc můžu dělat spoustu aktivit jako třeba hrát beach volejbal nebo chodit běhat. Zimu naopak beru jako takové menší nutné zlo, a proto se snažím každý rok alespoň někam vycestovat a ohřát se. Zimu mi bych nejlépe brala jen na horách, kde si člověk může zalyžovat. Pokud by to šlo, v Praze bych ji nejraději zrušila úplně. (smích)“

Na vašem Instagramu jsem viděla, že jste se z hor vrátila před pár dny.

„Ano. Snažíme se alespoň jednou za zimu vyrazit někam na pořádné hory. Poslední roky jsme jezdili na Slovensko do Tater. Letos jsme se rozhodli udělat výjimku a vydali se poprvé do Alp. Čtyři a půl hodiny cesty autem stálo za to.“

Jste dobrý lyžař?

„Já jezdím na snowboardu, a to zhruba nějakých deset let. Můj manžel má za sebou navíc i kurz instruktora snowboardinku, takže mě za tu dobu, co jsme spolu i hodně naučil. Samozřejmě je ale pořád co zlepšovat. Kvůli práci se dostaneme na hory většinou tak třikrát za sezónu a proto mi vždy celkem trvá, než se pořádně rozjezdím. Minulou zimu jsem ale po deseti letech vyzkoušela i lyže. Musím však přiznat, že jsem je hned po prvním sjezdu vrátila. Myslela jsem si, že tyhle věci se nezapomínají, ale spletla jsem se. Byla jsem tehdy ráda, že jsem tu jízdu ve zdraví přežila.“

Manžel je instruktor, takže proběhlo seznámení na horách?

„To by sice bylo rozhodně romantické, ale neměli jsme to štěstí. Seznámili jsme se přes moji kamarádku v klubu. Jako výborný snowboardista u mě ale rozhodně získal plusové body. I teď po letech co jsme spolu, mi imponuje, když vidím, jak jede na snowboardu, užívá si jízdu, skáče… To jsem vždy pyšná a říkám si: ty jo, takového chlapa mám já doma.“

Děláte spolu s manželem ještě jiné sporty kromě snowbordingu?

„Martik má vystudovanou vysokou školu zaměřenou na výživu a sport. Společný pohyb byl tak víceméně nevyhnutelný. (smích) Začali jsme spolu běhat a chodit do posilovny. To se pak ale ukázalo jako ne úplně šťastné. Martik mě často opravoval: dělej to takhle a dělej to pořádně. Vím, že to dělal pro mě, abych si neublížila a zapojovala správně všechny svaly, ale tohle na mě příliš nefunguje. Pro mě jsou ideální skupinová cvičení, kde jednoduše splynu s davem a trenér si mě všímá jen občas“

Monika si občas zasportuje i se svým manželem Martinem Košínem. • Foto Instagram Moniky Leové

Na jaké skupinové lekce chodíte?

„Čtyřikrát týdně chodím ráno na kruhové tréninky. Cvičíme ve skupině zhruba o osmnácti lidech a dohlíží na nás trenér. Takovýto způsob cvičení mě baví daleko víc, než kdybych měla vlastního trenéra, který by se věnoval pouze mně. Při skupinových lekcích si totiž náročnost tréninku určuju sama. Když jsem bez energie a nechce se mi, nikdo mě nenutí přemáhat se a jet na sto procent. Příště si dám do těla třeba zase o to víc.“

Nevadí vám ranní vstávání?

„Nejsem úplně ranní ptáče, ale naučila jsem se vstávat okolo sedmé, abych v osm mohla být už na tréninku. Sice na sobě cítím, že nemám po ránu tolik síly jako odpoledne, ale když den nastartuju pohybem, je vždy úplně jiný. Má to však občas i svá negativa. Když jdu totiž ráno cvičit, neomezuju se pak moc v jídle. Říkám si totiž: dnes jsem už byla cvičit, můžu si dát tedy cokoliv, na co mám jen chuť.“

Máte pak výčitky?

„Vůbec. Já jsem nikdy necvičila tak intenzivně jako teď. Myslím si, že kdybych se do toho začala i lépe stravovat, tak by výsledky byly vidět daleko víc. Já ale bohužel nevydržím bez sladkého. Nikdy jsem nedržela žádný detox ani se nesnažila vyřadit ze stravy lepek. Nemám na to zkrátka dost silnou vůli. Jsem labužník a jídlo je pro mě potěšení. Jak se říká, cvičím, abych mohla jíst.“

Svůj jídelníček Monika příliš neřeší. • Foto Instagram Moniky Leové

Diskuze jsem si raději zakázala číst

Dříve jste se věnovala také modelingu. Ani v té době jste neřešila, co jíte?

„Já jsem si dala takovou podmínku. Pokud po mě někdo bude chtít, abych zhubla, tak přestanu s modelingem. Naštěstí jsem to ale nikdy řešit nemusela. Myslím si, že mou velkou výhodou ve světě modelingu je totiž exotický vzhled. Asiatky všeobecně nejsou příliš vysoké. Já jsem spíše výjimka, a proto organizátoři často přimhouřili oko a neřešili u mě tolik míry a váhu.“

Takže představy veřejnosti, že modelky sní maximálně jedno jablko za den, nemají s realitou moc společného?

„Znám dva tábory modelek. Některé to tak skutečně mají, jiné stravu neřeší. Konkrétně na přehlídkách je úplně běžný oběd pizza, kterou by nikdo neodmítl kvůli tomu, že si hlídá váhu. Ale samozřejmě nevím, jak to pak holky mají doma. Například v zahraničí začalo být populární zvát na molo XXL modelky, což mi připadne sympatické a hlavně reálné. Občas je tento trend vidět už i na přehlídkách u nás a doufám, že bude na vzestupu stále více. Osobně jsem nikdy nezastávala názor, že holky, které předvádí, musí být co nejhubenější. Naopak mi přijde, že na extrémně hubených ženách oblečení příliš nevyzní.“

Z propagace nezdravé hubenosti jsou dnes často viněny Instagram a Facebook. Co vy a sociální sítě?

„Já jsem byla vždy tak trochu proti sociálním sítím. Má frekvence přidávání příspěvků byla jednou za měsíc. Časem jsem se polepšila a začala přidávat fotky jednou za dva týdny. Pak mi manžel řekl, že by se slušelo, abych tam alespoň jednou za týden něco dala. Moc mě ale nebaví se stále fotit a dělat si selfíčka, i když se v tom snažím lepšit. Dokonce jsem teď navázala nějaké milé spolupráce a začíná mě to i celkem bavit. Stále si, ale dávám pozor na to, abych tomu úplně nepropadla. Snažíme se i s kamarády dávat digitální diety, a když jsme například někde v hospodě, dáme telefony do tašky a celou dobu si jen povídáme.“

Moniká se snaží být na Instagramu taková, jaká je ve skutečnosti. • Foto Instagram Moniky Leové

O sociálních sítích se často říká, že neukazují reálný život, ale jen virtuální divadlo. Do jaké míry přemýšlíte nad tím, co dáváte na svůj Instagram?

„Možná to bude znít jako klišé, ale já se snažím na Instagram dávat svůj život takový, jaký je. Nedávám sem proto ani žádná moudra a rady do života. Publikuju zde vtipné věci, které lidi rozveselí. Je pravdou, že mám aktuálně i nějaká placená partnerství, ale skutečně si pečlivě vybírám, co to bude a kolik toho bude. Vždy se spojuji jen se značkami nebo firmami, kterým sama věřím. Nechci si na Instagramu na něco hrát. Když občas porovnám chování některých lidí na sociálních sítích s tím, jak je znám v reálu, přijde mi ten rozdíl sice smutný, ale nepozastavuju se nad tím. Takové idi zkrátka nevyhledávám. Já na Instagramu sleduju jen ty, kteří mě dobíjejí energií nebo mě inspirují“

Stává se vám, že se na Instagramu setkáváte s nenávistnými komentáři nebo zprávami?

„Na Instagramu minimálně, na Facebooku celkem často. Diskuze pod články jsem si raději zakázala číst úplně. Na druhou stranu jsem, ale už dost obrněná a jen tak něco mě nerozhází.“

Máte tip na to, jak se vyrovnat s anonymní nenávistí na sociálních sítích?

„Když mi někdo napíše něco nenávistného, snažím se většinou pěkně odepsat. Často jsou lidi překvapení a kolikrát se mi ještě i omluví. V každém případě, ale nechápu, proč by si lidé měli dělat naschvály. Všem proto doporučuju soustředit se především na ty, kteří vás mají rádi, znají vás a ví, jací jste. Ti jsou důležití a do nich stojí za to investovat svůj čas. Nad anonymní kritikou a nenávistí nemá cenu zbytečně hloubat a komplikovat si tím život.“