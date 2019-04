Trénink

"Po velké pauze musím vždycky utahovat závit postupně a pomalu, takže většinou začínám kondicí v posilovně. Ale žádné těžké váhy, aby se tělo začalo dostávat do zátěže pomalu. Po pár dnech k tomu přidávám tenis a pak se postupně tréninkové dávky zvětšují, a to jak tenisové, tak i kondiční. Ale fakt to nesmí být moc rychle, jinak tělo odpadne a nemohla bych trénovat tak, jak chci, a nebo se zranila. Je důležité taky dbát na rehabilitaci."

Motivace

"Přiznám se, že někdy se musím ze začátku do trénování nutit, ale myslím si, že je to normální. Když už jsem ale v tréninkovém procesu tak je to úplně v klidu, protože tělo jede jako stroj. Nikdy se za dobrý trénink neodměňuji, ale na turnajích ano. Dobrá večeře, nové boty, něco někde vidět a poznat. To jo."

Jídlo

"Tak to je pro sportovce strašně důležitá věc. Dá se tím ovlivnit jak únava, samozřejmě i energie. Když jsem v tréninku tak jím dost, ale většinou jsou to ryby, rýže, krůtí maso a hodně zeleniny. Lepší je na trávení vařená nebo dušená, ale samozřejmě jím i tu čerstvou. Ráno začínám většinou nějakou kaší s ořechy a ovocem. Svačiny si občas dám, ale není to pravidlo. Fakt miluji zdravou stravu takže, nějaké úlety ode mě moc nečekejte. Ale i tak se vlastně hlídat musím, protože i zdravé jídlo ve velkém množství není úplně bez následku. A pokud mám zmínit nejoblíbenější jídlo od maminy, tak rozhodně kuřecí křídla, která musí být ale moc dobře upečená a pak řízek."

Pohodička u večeře. Barbora Strýcová s Andreou Sestini Hlaváčkovou si na jídle rády pošmáknou • Foto Instagram

Odpočinek

Pro mě je asi nejlepším odpočinkem spánek. Snažím se chodit spát po obědě a to mi jde výborně. Ale popravdě, já moc odpočívat neumím.

Rada

Nezapomeňte tělu také dávat a ne jenom brát.