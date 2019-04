Návrat k tréninkům po pauze není nikdy jednoduchý. Své o tom ví i atletka Zuzana Hejnová. Ta přiznává, že se návrat většinou neobejde bez bolesti a svalové horečky. Co ji však motivuje těžkosti překonat? A jak se ráda odměňuje ve dnech volna? To se dozvíte v dalším dílu z našeho seriálu, v kterém vám známí sportovci odhalují zákulisí svých tréninků.

Návrat k tréninkům po pauze

"Po pauze na to jdu opravdu hodně z lehka. Prvních čtrnáct dnů je to spíše o tom, že se pokouším nějakým způsobem opět začít hýbat. Nemá to vždy úplně jasný systém. Zařazuji například různé pohybové hry nebo pomalé běhy, aby se tělo dostalo opět do procesu. Postupně samozřejmě přidávám, ale spíše na objemu než intenzitě. Ta přichází až v další fázi tréninku. Ač se to nezdá, návrat po pauze je vždy dost těžký. Mám většinou volno zhruba čtyři až pět týdnů, což znamená, že se na původní tréninkové objemy a intenzitu dostávám zhruba měsíc. Celou tu dobu mě všechno bolí a někdy mívám i svalové horečky. Cítím se vždy, jako bych v životě nesportovala. Ale občasná pauza od tréninků je velmi důležitá a nelze ji vynechat."