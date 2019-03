Příběh čtenáře: Jak jsem se dostal k závodění, i když jsem nikdy nechtěl

Tento článek jsem se rozhodl napsat pro podporu spousty nerozhodných lidiček, kteří si myslí, že závodit určitě nemohou, nebo že na to nemají a nebo proto, že přeci běhají jen tak pro sebe. Byl jsem úplně stejný a přesně tak s jsem začal běhat i já, bylo to před pěti lety na 1. apríla. Jak příhodné datum to bylo! Ze začátku ten můj běh doopravdy vypadal jako takový žert, neboť při svých proporcích malého slůněte - 116 kilogramů - to s během nemělo nic moc společného, ale naštěstí se ukázala touha se sebou něco udělat dostatečné silná, abych u běhu vydržel až do dnešních dní, ba co víc, abych si svůj život bez běhu nedokázal představit a i když pořád nejsem žádný drobek, tak už dávno můj běh je opravdu během a neskutečně si každý výběh užívám. A i dávno vymizelo to přesvědčení, že se nemohu, nebo na to nemám, zúčastnit nějakých závodů.

Ale pěkně po pořádku. Nebýt mého velmi dobrého kamaráda Honzy, tak bych se tehdy ještě na Rungo závody do Ostravy nikdy nepodíval. Běhal jsem již druhým rokem a rozhodně jsem neměl žádné ambice si jít někde zazávodit, ale Honza jednou při společném výběhu prohodil, zda se nezúčastníme nějakých závodů, jen tak mimochodem se jedny běží kousek od nás - jsme z Nového Jičína v Ostravě, je to vzdálenost tak akorát a vypadá do dobře. Samozřejmě má první reakce byla, že určitě ne, ale semínko bylo zaseto.

Prostudoval jsem si propozice, kouknul na mapu kudy se běží a protože jsem běhával cca deset kilometrů za výběh, tak jsem si nakonec řekl, proč ne. Přihlásil jsem se v roce 2016 na pro mě první závody a musím říci, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké jsem udělal. Závod to je úplně něco jiného, než jen tak si vyběhnout pro sebe, nával adrenalinu, neskutečná atmosféra, naprosto skvělí lidičky kteří tyhle závody dělají opravdu srdcem a zjištění, kolik nadšených hobíků se sejde na jednom místě a doopravdy pro radost si jde zazávodit. Žádný stres. Pohoda a počasí v Ostravě v dubnu, jak má být. Zima, vítr, ale to je úplně ale úplně fuk, závod tě pohltí a výsledek o ten tu vůbec nejde, jak píši pořadatelé těchto závodů - vítěz je úplně každý, kdo se zúčastní. Já sám jsem skončil 205. a bylo nás tam asi 300, takže super, těsně za půlkou cha, cha, paráda hned jsem věděl, že je na čem stavět a můžeme se vrhnout do dalších krásných výběhů, vždyť za rok se běží znovu.

A co se stalo ještě úžasnějšího? Na toto běžecké klání jsme jeli závodit dva: já a můj skvělý kamarád Honza. Doprovod a fan zónu pro nás nám dělal můj bratr Marian a jeho synátor a světe div se, i když v té době byl úplný neběžec, závody i prostředí se mu zalíbilo natolik, že v roce 2017 už jsme na startu byli tři, i s mým bratrem který je postavou mimochodem mnohem více běžec. Já těmto typům říkám opuchlé nitě, ale tak to prostě je, ale to nám, co rádi pojíme nebo máme vlohy být trošku větší (samozřejmě samý sval, cha cha) přece nemůže bránit si závody také užít. A jak se zvětšovala naše účast na závodech, tak se i zvětšoval náš fan klub. Proto už další rok přibyli další skvělí kamarádi - Iva a Viktor. Takže nás v roce 2018 už bylo na startu pět nadšenců, ale nejskvělejší to bude určitě letos, neboť naše nadšení ze závodů (dříve Rungo, dnes Superlife) pokračuje a jezdíme už i na běh do Zoo Brno, ale to je jiný příběh. Letos na startu bude krom již tradiční sestavy i má skvělá žena Petra, loni jinak ještě naprostý neběžec, tak i dcera Míša, která dovršila 15 let a závody dostala jako dárek k těmto narozeninám a měla z něho obrovskou radost a už se nemůže dočkat.

Tak vidíte tyhle závody jsou opravdu pro každého s dobrým srdcem a touhou si života užívat plnými doušky, dokud můžete ráno vytáhnout a jít si zaběhat. Ten super pocit vám nikdo nevezme a snad i tento článek pomůže vám nerozhodnutým nebo váhajícím se těchto skvělých závodů zúčastnit.

S pozdravem Váš Martin Randus s celou bandou

Děkujeme za krásný dopis a srdečně zveme na naše nejbližší dubnové závody v Ostravě. Při registraci a platbě do 31. března získáte zdarma funkční tričko Columbia. Redakce