Test: běháte v terénu? Vyzkoušeli jsme pro vás Evo Mafate, botu bez kompromisů

Lehká mašina do hor

270 gramů je hmotnost, kterou disponuje nejedna tempová silniční bota a u modelu určeného na nejdelší horské závody by jí nejspíš čekal málokdo. Hoka ale znovu dokazuje, že pohodlné boty nutně nemusí vážit půl kila, což dokazuje i podzimní novinka Evo Mafate, která doplňuje řadu krosovek o nekompromisní ultra trailovou mašinu a ve velikosti US 9 váží právě tolik.

Svršek z kevlaru

Nízká hmotnost ale není jedinou zajímavou věcí u této ojedinělé boty. Svršek je totiž vyroben z patentovaného materiálu Matryx, který kombinuje tradiční umělá vlákna s kevlarem pro maximální odolnost při zachování vysokého komfortu i prodyšnosti. Matryx ale na rozdíl od tradičních meshových svršků není příliš elastický, takže svršek Evo Mafate je natažen na poměrně širokém kopytě, což ocení zejména běžci s vyším nártem a širší příčnou klenbou, pro které mohl být oblíbený model Speedgoat 2 rovněž od Hoky příliš úzký.

Hoka One One Evo Mafate hmotnost: 270 gr (US9)

270 gr (US9) drop: 4 mm

4 mm výška tlumení: 34 mm

34 mm cena: 4 940,- klady skvělý poměr hmotnosti a tlumení

stabilní a se skvělým záběrem

odolný kevlarový svršek

i přes mohutné tlumení je v botě příjemné běžet rychle zápory vysoká pořizovací cena

kevlarový svršek může ze začátku působit méně pohodlným dojmem, ale postupem času změkně

I přes prostornou přední část obepíná svršek chodidlo velmi spolehlivě a není problém ho pevně utáhnout, takže boty neztrácí skvělou ovladatelnost ani v technicky náročném terénu. Někteří běžci se potýkali pouze s lehkými problémy v oblasti paty, kde narazíte na nezvykle vysoký opatek. Evo Mafate tak je ideální před zakoupením pořádně prozkoušet, ale při standardním tvaru chodidla by nemělo dojít k žádným potížím. Velikost odpovídá standardu a je srovnatelné s jinými modely od Hoka One One i dalších značek.

Sendvičové tlumení

Další zajímavost nalezneme v oblasti tlumicí vrstvy. Ta se skládá ze dvou materiálů položených na sebe v horizontálních vrstvách. Mohutnější část tlumení těsně pod chodidlem je ze standardní EVA tlumicí pěny a pod ní je tenčí vrstva z gumopěnového materiálu R-Mat, který se prolíná s gumovou podešví z Vibramu Megagrip.

R-Mat je u Evo Mafate použit kvůli zvýšení stability při došlapu, zlepšení životnosti tlumení a v neposlední řadě i kvůli úspoře hmotnosti, protože na značné části podrážky přebírá tato gumopěna s nečekaně skvělou přilnavostí funkcí tradiční gumové podešve. Tam kde je guma přece jen použita narazíte na pět milimetrů vysoké drapáky, které vás podrží i v tom nejhorším terénu. Vibram Megagrip se v posledních letech těší velké oblibě u celé řady výrobců běžeckých bot a každý model s touto podešví nabízí špičkovou přilnavost na suchém i mokrém podkladu.

Kromě nestandardní sendvičové konstrukce je ale tlumicí vrstva stejná jako u většiny bot od Hoka One One. To v praxi znamená mohutnou vrstvu (33 milimetrů pod patou) pěny, nízký drop čtyři milimetry (rozdíl mezi patou a špičkou) a výrazné zakřivení ve tvaru kolébky. To se u Hoky používá pro extrémně hladký přechod z dopadu do odrazu a také kvůli tomu, že bota samotná postrádá takřka jakoukoliv flexibilitu. Výrazné zakřivení ale tuhost zcela vyvažuje a jakmile se v Evo Mafate rozběhnete, tak se nebudete stačit divit, jak přirozeně, plynule a rychle se bota pod chodidlem chová.

Pro koho se hodí?

Hoka One One Evo Mafate je technologicky vymazlená krosová bota, která v každém směru nabízí to nejlepší co je v běžeckém světě k mání. Ať už je to kevlarem vyztužený svršek, hybridní tlumicí vrstva, nebo vibramová podrážka, Hoka u Evo Mafate nedává žádný prostor kompromisům.

Doma je tahle trailová mašina na ultra trailových závodech v náročném horském prostředí, ale běžcům hledajícím maximálně pohodlnou krosovku poslouží kdekoliv. Její jedinou nevýhodou je velmi vysoká cena, která řadí Evo Mafate k jedněm z nejdražších běžeckých bot vůbec. Jestli jsou ale hory vaším druhým (nebo dokonce prvním) domovem, pak tato investice rozhodně stojí za zvážení.