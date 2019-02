TEST: Materiál ověnčený nobelovkou. Čím láká nová krosovka Inov-8 Roclite?

Inov-8 Roclite 290

Inov-8 Roclite je běžecká bota, která se za dobu své existence stala legendou. První model s tímto jménem spatřil světlo světa už před pěknou řádkou let a za tu dobu došlo k výrazné proměně. Nejnovější přírůstek do rodiny Roclite přistál na pulty běžeckých obchodů začátkem roku a přináší množství zajímavých vylepšení, ale bohužel i zmatek v označení.

Inov-8 Roclite 290. Že je vám to jméno povědomé? Není divu, protože bota s totožným jménem se poprvé objevila koncem roku 2016 a dodnes na ni můžete běžně narazit v celé řadě barevných variant.

Roclite 290 nechybí ani v katalogu pro rok 2019, ale při pozorném prozkoumání zjistíte, že se jedná o výrazně přepracovanou botu. V názvosloví tak vzniká lehký zmatek, protože v jeden okamžik najednou existují dvě různé boty s identickým pojmenováním. Je však otázkou času, než se tento drobný problém vyřeší přirozenou cestou. Původní dvěstědevadesátky se totiž už nevyrábí a v nabídce budou pouze do vyprodání zásob.

Základy zůstávají stejné

Pojďme se ale věnovat samotné botě. Její základ zůstává naprosto totožný jako u předchozího Roclitu. Stejná hmotnost, výška tlumení, drop i tvar a výška podešve. To jsou všechno dobré zprávy, protože kombinace vyváženého tlumení, nízkého dropu a univerzálně laděné podrážky dělají z Roclitu až neuvěřitelně univerzální nástroj pro zdolávání horských trailů i příměstských pěšin.

U tak povedených bot jako byl Roclite 290 se s ohlášením nové generace vždy bojím toho, že změny povedou spíše k horšímu. Tentokrát byly ale jakékoliv obavy zbytečné a Roclite 290 pro rok 2019 přináší hned několik novinek, které ještě zvyšují jeho univerzalitu a zlepšují funkční vlastnosti.

Inov-8 Roclite 290 v číslech hmotnost: 290 gr (UK8)

drop: 4 mm

výška tlumení: 11 mm

cena: 3390,- Kč klady:

grafénová podrážka je neuvěřitelně univerzální

solidní tlumení při zachování špičkového čtení terénu a citlivosti

jednoduchý svršek s prostornou přední částí zápory:

kulaté tkaničky je lepší vázat dvojitým uzlem

širší tvar paty nemusí vyhovovat běžcům s užším typem chodidla

Grafénová podrážka

Nejzásadnější změny se odehrávají v oblasti podešve, která má stále stejný tvar, ale nyní je vyrobena z grafénu. Grafén je nobelovou cenou ověnčený materiál, který vzbudil velkou pozornost už v loňském roce, kdy Inov-8 představil trojici bot z takzvané G-Series. Přimíchání grafénu do tradiční gumy způsobí, že výsledná směs je měkčí, odolnější a ohebnější. Díky tomu se podrážky výrazně pomaleji opotřebovávají a přitom si zachovávají bezkonkurenční přilnavost na suchém i mokrém povrchu.

V případě Roclitu to znamená, že bota snese výrazně větší podíl běhu po tvrdém a zpevněném povrchu jako je asfalt a štěrkové cesty, aniž by došlo k rychlému opotřebení vzorku. Výška vzorku je zde sice poměrně vysoká, ale jednotlivé špunty jsou zaříznuté do roviny a v součtu vytváří dostatečně kontaktní vrstvu, aby Roclite spolehlivě fungoval i při vyšších rychlostech. Nemusíte se tak obávat žádného podkluzování, nebo plavání boty při dopadu, jako tomu může být u jiných krosovek s podobně agresivním vzorkem.

Díky grafénu se kromě odolnosti zvýšila i celková flexibilita boty, což se pozitivně projevuje na plynulosti běhu obzvlášť ve vyšších rychlostech.

Tlumení beze změny

Tlumící vrstva zůstává bez výraznějších změn. Drop je i nadále čtyři milimetry a výška tlumení v oblasti paty je jedenáct milimetrů. Už při pohledu na tato čísla musí být jasné, že Roclite 290 není žádná extrémně vytlumená bota určená na ultra trailové závody. Díky měkké tlumicí směsi a vysoké flexibilitě je ale Roclite až překvapivě pohodlný a to i přesto že si bota udržuje velmi vysoký cit pro terén a kontakt s povrchem po kterém běžíte.

Vzhledem k nižší míře tlumení a nízkému dropu bych tuto botu doporučil spíše zkušenějším běžcům, kteří mají zvládnutou techniku běhu přes střed chodidla. Pro začátečníky, těžší běžce a pataře je tady Roclite 275, který má i přes nižší hmotnost vyšší míru tlumení (16 milimetrů) i vyšší drop (8 milimetrů).

Širší a jednodušší svršek

Nyní je ale čas podívat se na největší změnu mezi původním a současným roclitem, kterou pocítíte okamžitě po obutí. Obě boty by měly být postavené na podobném tvaru svršku, ale nový Roclite působí v přední části výrazně širším dojmem. To může mít na svědomí i pevnější plastový chránič prstů, který si Trailroc vypůjčil od oblíbené krosovky do tvrdého trailu - Trailrocu.

Svršek se zároveň dočkal výrazného zjednodušení. Klíčovým prvkem je klec kolem nártu tvořená z tenkých šňůrek, do kterých jsou provlečeny tkaničky. Podobnou konstrukci byste našli už u původního Roclitu, ale u letošní novinky vše působí o něco lehčím a minimalističtějším dojmem, aniž by docházelo ke ztrátě pevnosti. Boty drží díky této kleci po utažení jako ulité a můžete se na ně spolehnout i v technicky náročném terénu.

Patní miska je poměrně široká a, jak už u Inov-8 bývá zvykem, polstrování na ní najdete spíše méně, než více. Na komfort to ale má minimální vliv a běžci s užším tvarem paty mohou využít poslední dírky na uvázání tkaniček více do kotníku, která u velkého množství krosovek od Inov-8 chybí.

Celkové shrnutí

Inov-8 Roclite 290 je ve výsledku povedený nástupce extrémně univerzální krosovky, která si poradí doslova se vším od rozmoklého sněhu až po rychlé intervaly na silnici. Doma je Roclite především v měkčím podloží, ale díky unikátní konstrukci podrážky navíc obohacené o grafén se tato bota nezalekne ani rychlé silnice. Tomu přispívá i nízký drop a skvělá flexibilita a jedinou stinnou stránkou může být poměrně vysoká hmotnost.

Míra tlumení je u Roclitu 290 spíše nižší. Běžci hledající extrémní měkkost by se tak raději měli poohlédnout jinde (například po tlumenějším Roclite 275), ale pokud hledáte lehce tlumenou krosovku se skvělým citem pro terén, ve které vás bude bavit i rychlejší tempo, pak jste právě našli to pravé.