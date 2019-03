Nová vychytávka od Stravy: Navrhne trasu podle toho, co nakreslíte prstem

Jen si to zkuste si to představit. Stačí si říct: „Chci oběhnout tohle jezero a podívat se k těmto skalám.“ Algoritmy zařídí zbytek... Cíl je jasný. Strava chce nabídnou jednoduchý a rychlý způsob plánování trasy. Navíc čerpá ze své široké databáze, takže by se nemělo stávat, že vás zavede do lokality s hustým provozem. Přednostně totiž nabízí trasy už v minulosti ověřené jinými sportovci.

Líbí se vám funkce, ale nechcete za ni platit? Zkuste aplikaci Footpath, která umí to samé (a její tvůrci viní Stravu z ukradení nápadu). • Foto Mobilmania

Funkce se nazývá Route Builder for Mobile a bohužel je dostupná pouze jako součást placeného programu Strava Summit. Použití bude velice snadné. Spustíte požadovanou aktivitu, vyberete ikonu funkce a hned kreslíte do mapy. Tvar se během sekundy uchytí k blízkým sportovci osvědčeným trasám. Pak už se můžete vydat na cestu.

