Velký přehled běžeckých batohů: gigant Salomon, americké klasiky i outsider

Běžecké batohy Salomon • Foto Salomon

Salomon

Salomon je francouzský trailový gigant, který má na svědomí aktuální podobu běžeckých batohů. V Salomonu totiž jako první přišli s konceptem běžecké vesty, která sedí na těle jako druhé tričko s úložným prostorem. Dlouhá léta patřily batohy od Salomonu mezi absolutní špičku a nikdo se jim ani zdaleka nedokázal přiblížit. Tuto výsadní pozici sice už Salomon ztratil, protože konkurence nespí a skvělých batohů je na trhu celá řada. I nadále se však jedná o to nejlepší, na co můžete narazit. Tomu ale odpovídá i vysoká pořizovací cena, která se u těch nejpovedenějších kousků šplhá ke čtyřem tisícům korun. Velkou výhodu a zároveň nevýhodu představuje obrovská škála velikostí od XXS do XL, takže si na jednu stranu vybere úplně každý, ale zároveň je batoh prakticky nemožné vybrat bez předchozího vyzkoušení.

Od Salomonu stojí za to především top modely s označením S-LAB, ale vedle nešlápnete ani pořízením modelů z řady Advanced Skin. Kromě těchto relativně drahých variant nabízí Salomon i solidní batohy v nižších cenových relacích, ale zde už jde kvalita zpracování a především komfort při užívání citelně dolů.

Běžecké batohy Montane • Foto Montane

Montane

Montane je mezi běžci méně známá značka původem z Velké Británie. Montane se původně specializoval výhradně na outdoorové vybavení, ale během posledních několika sezón má v nabídce i velmi povedenou běžeckou kolekci včetně čtyř batohů od ultralehké vestičky až po dvacetilitrového Dragona. Tyto batohy možná nepatří mezi absolutní špičku, ale stále se jedná o velmi povedenou záležitost s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Všechny batohy od Montane mají identické přední popruhy s kapsami na lahve a pár drobností a rozdíly se nachází v provedení zadního úložného prostoru. Hlavní kapsa je ušita z pevného nepromokavého materiálu, což se hodí z hlediska životnosti i odolnosti, ale počítejte s o něco nižším komfortem při nošení, než u nejvyšších modelů jiných značek.

Běžecké batohy Inov-8 • Foto Inov-8

Inov-8

Británie podruhé. Inov-8 je jedna z nejoblíbenějších běžeckých značek u nás, která se specializuje především na pohyb v terénu. Kromě velmi široké kolekce bot najdeme v nabídce i několik batohů s velmi minimalistickou konstrukcí, které ale fungují velmi dobřé. Množstvím samostatných kapes a nejruznějších vychytávek, se sice nemohou rovnat nejlepším batohům od UltraSpire, Ultimate Direction, nebo Salomonu, ale vše dohání nízkou hmotností, komfortem a u některých modelů i neuvěřitelně nízkou pořizovací cenou.

Běžecké batohy Ultimate Direction • Foto Ultimate Direction

Ultimate Direction

Americká legenda mezi běžeckými batohy. Ultimate Direction se specializuje výhradně na výrobu běžeckých a multisportovních zavazadel, ať už jsou to batohy, nebo ledvinky. Renomé získala tato značka díky spojení se známými jmény jako je Scott Jurek, Tony Krupicka, nebo Peter Bakwin. Ti a mnozí další se aktivně podíleli na vývoji konkrétních modelů, které dokonale splňují jejich představy o ideálním batohu. Pro českého běžce může být zajímavé použití pevných lahví místo tradičních soft flasků a nejrůznější vychytávky jako očka na uchycení na cepínu, nebo skialpových lyží.

Běžecké batohy CamelBak • Foto CamelBak

Camelbak

Další z amerických klasik. Camelbak stojí za vynálezem vaků na vodu a dlouhou dobu byl lídrem v oblasti hydratace při sportu. Co se běžeckých batohů týče, tak dlouhá léta tahal za kratší konec, ale nyní je zpátky s vychytanou čtveřicí batohů. Nová kolekce je kompletně přepracovaná a použitými materiály, provedením i zpracováním detailů uspokojí i toho nejnáročnějšího běžce. Skvělá je i pořizovací cena, která je výrazně nižší, než u většiny konkurence.

Běžecké batohy UltrAspire • Foto UltrAspire

UltraSpire

V USA zůstaneme i v případě UltraSpire. Tato batohářská speciálka možná nepatří mezi nejznámější, ale její široké portfolio batohů od lehkých závodních vest až po modely určené na vícedenní extrémní aktivity sotjí za to. Batohy UltraSpire dlouhodobě patří mezi povedené, ale po proměně, která proběhla v rámci posledních několika sezón se vyšvihly na absolutní špičku. Dokonale promyšlená konstrukce s logicky rozmístěným úložným prostorem. Skvělý střih, dobře zvolené materiály. UltraSpire se v žádném případě nevyplatí přehlížet, pokud jste náročný uživatel a plánujete pořízení běžeckého batohu, který vás nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách.

Běžecké batohy Nathan • Foto Nathan

Nathan

Americkou tour zakončíme u Nathanu. Tato značka známá svým hydratačním i bezpečnostním vybavením je v posledních dvou sezónách vidět na českých trailech čím dál víc. Podobně jako Ultimate Direction, zvolil i Nathan cestu propojení se známými jmény. V nabídce tak objevíce pánské i speciálně upravené dámské modely, pod kterými jsou podepsaní Rob Krar, Zach Miller, Stephanie Howe, nebo Maggie Guterl. Pořizovací cena je u Nathanu o něco vyšší, ale za své peníze dostanete batoh, který se použitými materiály a zpracováním výrazně liší od většiny konkurence. Místo ultralehkých síťovine se nezřídkakdy používají pevnější tkaniny s dobrou odolností. Vysoká prodyšnost je zajištěna laserovou perforací a chybět nesmí lahve s prodlouženými pítky a obrovské množství reflexních prvků.

Běžecké batoh Kalenji • Foto Kalenji

Decathlon

Zapomínat nesmíme ani na mnohými podceňovaný Decathlon. Jistě, batohy od značky Kalenji se nedají označit za špičkové a většina běžců, kteří batoh využívají opravdu intenzivně si pořídí variantu od některého z výše zmíněných výrobců. Na druhou stranu je potřeba podotknout, že i v Decathlonu na svých batozích zapracovali a aktuální kolekce není úplně špatná. Pokud k tomu připočítáme i minimální pořizovací cenu, pak dostaneme zajímavou variantu pro ne až tak náročné běžce, kteří batoh používají spíše výjimečně. Smůlu mají kvůli malé velikostní škále drobnější běžkyně i běžci, na kterých budou batohy poskakovat kvůli nemožnosti dostatečného stažení.