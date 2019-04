TEST: Drapáky do bláta Inov-8. Krosovky, které mění pravidla běhu

Inov-8 Mudclaw G 260

Mudclaw G 260 je novým modelem osvědčené řady Mudclaw, která se zrodila na Britských ostrovech a byla navržena pro potřeby disciplíny zvané fell running. Při typickém fell runningu se běžci musí vypořádat s podmáčenými vřesovišti, hlubokým blátem, prudkými kopci a v neposlední řadě i s pohybem mimo jakékoliv cesty. Do takových podmínek se ideálně hodí boty s extrémně agresivním vzorkem, který podrží za každé situace. Zásadní je i nízké a kontaktní tlumení, které umožní perfektní čtení terénu a minimalizuje riziko podvrtnutí. Zapomínat bychom neměli ani na svršek. Ten by měl být z nenasákavých materiálů a maximálně prodyšný, aby bota po šlápnutí do vody, nebo bláta rychle vysychala.

Inov-8 Mudclaw G 260 hmotnost: 260 g (UK8)

260 g (UK8) drop: 4 mm

4 mm výška tlumení: 8 mm pod patou

8 mm pod patou cena: 3 990,- Kč klady: bezkonkurenční trakce v blátě a sněhu při zachování rozumných vlastností na tvrdém povrchu

vysoká flexibilita a skvělý cit pro terén

nízký drop a solidní hmotnost

odolný svršek vyztužený kevlarem zápory: kevlarové výztuhy na svršku mohou během prvních několika kilometrů lehce tlačit, než se natvarují podle chodidla

využití převážně v náročném a měkkém terénu. V žádném případě se nejedná o univerzální krosovku

Tento popis by se dal bez potíží použít pro popis původních Mudclaw 300. V případě varianty G 260 ale budeme muset ještě pár řádků připojit, abychom plně vystihli podstatu této boty.

Agresivní vzorek, který funguje i na tvrdém povrchu

Krosovky do bláta s agresivním vzorkem mívají shodně jednu velkou nevýhodu. Jakmile totiž vyběhnete z bláta na tvrdý povrch (může to být asfalt, nebo jen udusaná hlína), tak se vysoké špunty z měkké gumy nemají do čeho zakousnout a bota ztrácí kontakt a ovladatelnost. Ne, že by se v agresivních krosovkách nedalo vůbec běžet, ale při překonávání zpevněných úseků budete mít pocit, jako kdybyste jeli na horském kole s polovypuštěnými pneumatikami. Špunty se při dopadu pod chodidlem ohýbají a kroutí a při odrazu úplně cítíte, jak se tímto procesem obrovské množství energie ztrácí v nenávratnu.

Mudclaw G 260 má podrážku hustě posetou vysokými špunty, které ale mají výrazně větší průměr a tím větší kontaktní plochu. Díky tomu má bota až nečekaně vysoký kontakt na tvrdém povrchu, aniž by tím trpěl špičkový záběr v blátě, nebo sněhu. Vzorek není tak hustý, aby se tím omezila jeho samočistící funkce, takže po vyběhnutí na tvrdou cestu většina nalepeného bláta velmi rychle opadá. Pro lepší stabilitu jsou použity dva průměry špuntů. Ty rozměrnější naleznete po celém obvodu podešve a střed boty pokrývají o něco menší špunty s trojúhelníkovým designem zajišťujícím záběr do všech stran.

Grafénem obohacená guma

Výraznou roli zde hraje také grafén. Nobelovou cenou ověnčený materiál, kterým je obohacena použitá gumová směs. Díky tomu nejsou špunty až tak měkké a poskytují lepší stabilitu právě na tvrdším podloží. Hlavním úkolem grafénu je ale výrazné zvýšení životnosti, což se mu daří dokonale. Inov-8 je v současnosti jediná běžecká značka, která s grafénem pracuje a na trhu je tato novinka od loňského léta. První dlouhodobé testy už stihly ukázat, že pozitivní vliv grafénu na životnost vzorku je opravdu značný.

Minimalistické tlumení

Zajímavým způsobem je u Mudclaw G 260 řešená tlumící vrstva. Ta je totiž po stranách kompletně překryta gumou, takže to na první pohled vypadá, že na masivní podrážce je přímo nalepený svršek. Pod gumou se ale skrývá lehké tlumení s dropem čtyři milimetry a pod patou se nachází TPU tlumení o mohutnosti osm milimetrů.

Celková míra tlumení je minimální, ale při použití na měkkém povrchu, kam Mudclaw patří, stejně moc tlumení potřebovat nebudete. Ochrana chodidla je i přes tenkou vrstvu pěny velmi vysoká a bát se tak nemusíte žádných ostrých kamenů, nebo trčících větví.

Nízká vrstva tlumení umožňuje vynikající cit pro terén a vnímání každého pohybu, který s chodidlem uděláte (takzvaná propriocepce). To má za následek omezení rizika podvrtnutí a díky nízkému dropu působí Mudclaw při běhu velmi přirozeným dojmem.

Inov-8 Mudclaw G 260 • Foto INOV-8

Hodí se na rychlost a na závody

Nízké tlumení přímo vybízí k výkonnostnímu použití na závodech a při rychlých trénincích. Tomu odpovídá i svršek, který je poměrně úzký a pevně obepíná chodidlo po celé délce. Polstrování u Mudclaw moc nenajdete (aby se neměla kde držet přebytečná vlhkost), zato nesmí chybět obsázka celého spodního okraje svršku, která je tvořena přehýbanými kevlarovými vlákny. Většina plochy svršku je tvořena hustou tkaninou se solidní odolností a přes nárt je tento materiál ještě vyztužen vertikálními natištěnými pruhy. Kombinace kevlaru, tkaniny a tištěných výztuh je dostatečně prodyšná a zároveň odolná, aby se dala využít nejen na klasické krosy, nebo překážkové běhy, ale bez obav můžete v Mudclaw vyrazit i na orientační běh ve volném terénu.

Hmotnost Mudclaw je i přes mohutný vzorek a výrazně zpevněný svršek solidních 260 gramů ve velikosti UK8. To je poslední parametr, který podtrhuje závodního ducha, který se v Mudclaw G 260 skrývá. Jedná se o ideální variantu pro každého ambiciózního běžce bez ohledu na výkonnost, který hledá spolehlivou zbraň pro běh v blátě, sněhu, nebo volném terénu. Na své si přijdou i příznivci extrémních překážkových běhů (OCR) jako je Spartan Race, Predator, nebo Gladiator.